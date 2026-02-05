Nelidské podmínky a neustálý stres, popsal Darmovzal venezuelské vězení

Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity, ale zlepšuje se. V prohlášení popsal nelidské podmínky ve věznici, kde jej venezuelské úřady držely od září 2024 do letošního ledna. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na jeho propuštění a převezení do Česka, a požádal veřejnost i média o respektování soukromí. Z Venezuely do Prahy jej armádní speciál přivezl spolu s třemi dalšími bývalými vězni 18. ledna večer.
„Efektivní lékařská péče neexistovala. Neustálá zima a nulová hygiena vedla mnohdy k velmi vážným zdravotním komplikacím téměř u všech vězňů. Dny probíhaly v neustálém stresu a nejistotě, co může přijít dále. Kompletní izolace, nulový přístup k informacím, žádné konzulární návštěvy,“ popsal Darmovzal podmínky ve vězení. Postupy měly podle něj vězně zcela odříznout od dění za zdmi zařízení.
Zacházení s vězni Darmovzal popsal jako nelidské, doprovázené neustálými psychickými i fyzickými tresty. „To vedlo ostatní vězně k několika pokusům o sebevraždu, které vedly k mnoha represivním krokům a dalšímu zhoršení podmínek,“ doplnil.
Jeho zdravotní stav se v Česku postupně zlepšuje, stále mu však komplikuje každodenní aktivity. „Prosím veřejnost a média o respektování soukromí pro mě a mou rodinu, jelikož jsme prošli náročnou zkouškou a vezme nám nějaký čas, než se věci opět ustálí,“ uvedl.
V prohlášení Darmovzal poděkoval všem, kdo se na řešení jeho propuštění z vězení podíleli, i posádce letadla, které jej z Caracasu do Prahy přepravilo. „Podporu, která se během celé doby nashromáždila, bych teď rád nasměroval tam, kde je nejvíc potřeba, pro osvobození a pomoc dalším politickým vězňům, které venezuelský režim stále nepropustil a mezi nimiž je spousta mých přátel, kteří mi v těžkých dobách pomohli,“ napsal v prohlášení Jan Darmovzal.
Podle středečních informací organizace Foro Penal venezuelské úřady od 8. ledna propustily 350 politických vězňů. Minulý týden v pátek organizace uvedla, že ve věznicích nadále zůstává 711 politických vězňů.
Darmovzal ve vězení strávil šestnáct měsíců
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala při jeho turistické návštěvě země v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít tamního vládce Nicoláse Madura a svrhnout vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.
S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Nevládní organizace Foro Penal označila Darmovzala za člověka zadržovaného za politickým účelem. Ve vězení strávil šestnáct měsíců.
K jeho propuštění přispěla i intervence USA. Americké síly Venezuelu 3. ledna bombardovaly a vtrhly do Caracasu, kde zajaly Madura a první dámu Cilii Floresovou. Následně pár unesly do New Yorku, kde dvojice čelí obvinění z narkoterorismu. Po Madurově únosu se stala prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezová, která předtím zastávala post viceprezidentky.