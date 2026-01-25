Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce


Ostravská univerzita, další fakulty Masarykovy univerzity v Brně, fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci se připojují k trendu nahrazování tradiční bakalářské práce praktickým projektem. České televizi to potvrdily dotazované univerzity. Transformaci závěrečných prací zahájila Vysoká škola ekonomická v Praze na fakultě podnikohospodářské kvůli nástupu umělé inteligence. Nyní školy uvádějí jako důvod také snahu lépe připravit studenty do zaměstnání.

Ostravská univerzita mění pro akademický rok 2026/2027 podobu závěrečných zkoušek u několika učitelských bakalářských programů. Změny se dotknou studentů, kteří do prvních ročníků nastoupí letos na podzim. Garant programu může Radě pro vnitřní hodnocení školy navrhnout úpravu podmínek státní závěrečné zkoušky. V praxi to podle mluvčího školy znamená, že mají studující možnost volby. „Buď je bakalářská práce a její obhajoba zrušena bez náhrady, nebo je tato část zkoušky nahrazena něčím jiným, například obhajobou portfolia nebo písemnou zkouškou formou takzvané open book exam,“ uvádí mluvčí univerzity Tomáš Neščák.

Škola podle mluvčího nedělá změny jen kvůli umělé inteligenci. „Změny v podobě státních závěrečných zkoušek by obecně neměly být motivovány zjednodušením práce vyučujících, nástupem AI ani úlevou pro studující, ale přirozenou inovací forem a obsahu ověřování dovedností,“ říká Neščák.

Na MUNI a UP se přidávají další fakulty

Na Masarykově univerzitě (MUNI) v Brně se změny schválené minulý rok týkají pedagogické fakulty a programu Psychologie na filozofické fakultě. Také platí pro studenty, kteří nastoupí na podzim do prvních ročníků. Studenti Učitelství pro mateřské školy budou od příštího akademického roku nově přikládat své portfolio. „Podobnou změnu plánuje pedagogická fakulta zavést u všech bakalářských učitelských programů v rámci reakreditací v roce 2027,“ uvádí Kateřina Oleksíková, ředitelka Odboru pro kvalitu Rektorátu MUNI. Na fakultě ekonomicko-správní jsou bakalářské práce zrušené už od března 2024. Později se k trendu přidalo několik oborů fakulty přírodovědecké.

Na Univerzitě Palackého (UP) v Olomouci nově ruší bakalářské práce fakulta pedagogická. Změny se opět dotknou studentů prvních ročníků příštího akademického roku. Stejné změny zvažuje i vedení Cyrilometodějské teologické fakulty. Státní závěrečné zkoušky by na fakultě probíhaly bez obhajoby bakalářské práce.

Škola rušila bakalářské práce už v předchozích letech. „Průkopnická byla v této změně katedra politologie a evropských studií FF UP, kdy první absolventi bez bakalářských prací přistoupí v tomto akademickém roce ke státním závěrečným zkouškám,” uvádí Egon Havrlant, mluvčí UP. Na filozofické fakultě jsou bakalářské práce zrušeny u přibližně dvou desítek studijních programů.

„Naproti tomu v případě Fakulty zdravotnických věd UP mají stávající akreditace studijních programů platnost do roku 2028, nyní se připravují nové, ovšem o plošném zrušení bakalářských prací se na fakultě neuvažuje,“ doplňuje Havrlant.

Letos složí zkoušku první studenti ZČU bez bakalářských prací

Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) bude v letním semestru tohoto akademického roku první skupina studentů fakulty aplikovaných věd oboru Informatika místo bakalářské práce vypracovávat bakalářský projekt. „Půjde zejména o programování,“ uvádí mluvčí univerzity Andrea Čandová.

Podobné změny se týkají také fakulty elektrotechnické a fakulty aplikovaných věd. „Studující si mohou zvolit téma závěrečného projektu podle svého odborného zaměření nebo se zapojit do projektů průmyslových partnerů fakulty,“ vysvětluje Čandová.

Fakulta pedagogická bakalářskou práci neruší. Studenti ale podle mluvčí mají možnost praktičtějšího pojetí, kde velkou část práce představuje umělecké nebo technické dílo.

Někde mění i práce diplomové

Studenti Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze (VŠEM) zpracovávají od roku 2025 profesní diplomové práce v magisterském studiu. „Zatímco tradiční diplomová práce je typicky založena na rozsáhlé teoretické části a akademickém zpracování tématu, profesní diplomová práce vychází z reálné praxe studenta,“ popisuje Bohumil Kartous, prorektor pro strategii a rozvoj univerzity. Studenti tedy řeší konkrétní problém z vlastního profesního prostředí, ze zaměstnání nebo podnikání. „VŠEM nicméně stále zachovává studentům možnost volby, klasická teoretická diplomová práce zůstává plnohodnotnou variantou,“ dodává Kartous.

Novou formu bakalářských prací odevzdávají na VŠEM studenti už třetím rokem. „Změna je vyvolána zejména dvěma souběžnými vlivy, uzpůsobit studium profesním potřebám studentů a narůstající ingerence technologií do způsobu vzdělávání, zejména AI,“ shrnuje prorektor.

Jinde změny zatím chystají

Největší Univerzita Karlova (UK) v Praze se podle mluvčí Terezy Vrublové problematikou bakalářských prací zabývá dlouhodobě. Kvůli změně předsednictva v Radě pro vnitřní hodnocení UK se budou ale konkrétní změny teprve zavádět. Změny se zatím netýkají ani Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Vzdělávání ve studijních programech je v současné době uskutečňováno v souladu s platnými akreditacemi. Z tohoto důvodu se u stávajících bakalářských studijních programů zatím změny v podobě státní závěrečné zkoušky nepromítají,“ uvádí mluvčí Edita Kadlecová.

Trend transformace tradičních bakalářských prací odstartovala před třemi lety Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) na fakultě podnikohospodářské. VŠE v roce 2023 uvedla, že důvodem je nepřiznané užívání umělé inteligence. Ostatní fakulty podle mluvčí Kateřiny Macháčkové teď o podobných změnách teprve uvažují. Mezi průkopnické fakulty se změněnou formou závěrečné práce se řadí kromě VŠE i právnická a ekonomicko-správní fakulta MUNI.

