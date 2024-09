Na odměňování zdravotníků stále není shoda, protesty hrozí dál

Události: Odměňování zdravotníků (zdroj: ČT24)

Protesty zdravotníků v nemocnicích hrozí i po čtvrtečním jednání odborů se šéfem resortu Vlastimilem Válkem (TOP 09). Podle lékařských odborů ministerstvo neplní dohodu z loňského prosince. Spor obě strany vedou zejména kvůli výdělkům. Zdravotníci se s Válkem už dříve shodli na tom, že nový zákon začne platit v lednu příštího roku. Lékaři ale mají pochybnosti, protože shoda nad jeho parametry zatím není.

Pětistránkovou dohodu z loňského prosince vláda podle zdravotníků ani devět měsíců po podpisu neplní, zejména bod, který se týká peněz. Shoda zatím není ani na zákonu o odměňování. Loni kvůli pracovním i finančním podmínkám vypovědělo přesčasovou práci asi šest tisíc lékařů. Část nemocnic proto odkládala některé operace. Po dohodě s resortem doktoři protest ukončili – s tím, že zmíněný zákon o jejich výdělcích bude platit od ledna 2025. Lékaři mají pochybnosti, že se zákon stihne schválit tak, aby platil už od příštího roku. Válek v to ale stále věří. „Já bych upozornil na loňský rok, kdy jsme někdy v půlce listopadu předkládali, jako poslanecký návrh, návrh změny přesčasů, a v podstatě platil od 1. 1. letošního roku. Projednalo se to během dvou měsíců. Takže času je dost,“ myslí si ministr. Se základním platem lékaře po dokončení studia, tedy 55 tisíc hrubého, strany souhlasí. Jak by měl dál růst, se ale neshodnou. Třeba po atestaci teď mají zdravotníci nárok na třicetiprocentní zvýšení platu. Podle komory by však rozdíl mezi výdělkem absolventa a specialisty měl být výraznější. „Požadavky, které odborový svaz a komora přináší, jsou řádově vyšší, než co systém veřejného zdravotního pojištění umožňuje. A tyto požadavky nejsme schopni naplnit, proto hledáme nějaký kompromis,“ poznamenal náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Další schůzka bude v polovině října „Pan ministr i z té pozice, že je vlastně vicepremiér, tak jistě nějaké kompetence v tom, jakým způsobem dokáže pohybovat financemi ve zdravotnictví, má,“ je přesvědčený místopředseda České lékařské komory Jan Přáda. Pochybnosti o platnosti zákona od příštího roku má také opozice. „Já si myslím, že se to nestihne. A proč to neudělal dřív, proč to dělá devět měsíců, proč to nechává na poslední chvíli? To jsou všechno věci, které já si myslím, že ministr Válek opět podcenil,“ prohlásil člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO). Ministr bude s lékaři a odboráři znovu jednat v polovině října. Pokud se nedohodnou, jsou zdravotníci připraveni znovu protestovat. Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel očekává, že podpora nových protestů bude ještě větší.