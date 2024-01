Měli bychom plnit závazek, říká ministr Dvořák k přijetí eura. Koruna nám nijak neškodí, argumentuje Skopeček

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Prezident Petr Pavel opět rozvířil v Česku debatu o euru, když v novoročním projevu vyzval k jeho přijetí. Většina odborníků se shoduje, že ekonomické výhody evropské měny nebudou tak veliké, například firmy díky ní ale mohou snížit své náklady. Například ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) pak jeho přijetí považuje za závazek České republiky vůči Evropské unii, uvedl v pořadu 90' ČT24.

Dvořák vítá, že se debata opět otevřela a myslí si, že by se mohla nyní dál posunout. Sám vidí přijetí eura jako vhodné a spíše výhodné. „Máme na stole materiál vlády, (…) který vyhodnocuje naši připravenost, tak jak to ukládá usnesení vlády z loňského roku. Materiál překvapivě konstatuje, že jsme v podstatě připraveni v letošním nebo příštím roce všechna kritéria splnit,“ uvedl. Uznává ale, že přijetí má jistá rizika, ale má za to, že většina debat na ekonomické úrovni o euru končí víceméně remízou. „Měli bychom si přiznat, že ten zásadní aspekt je politický,“ řekl. Fungování ekonomiky ve dvou rozdílných měnách je podle něj nevýhodné pro firmy, nucené kalkulovat s případným kurzovým rizikem, či pro lidi cestující do zahraničí. Jedna měna by výrazně zjednodušila administrativu. České firmy spolu dnes již běžně obchodují v eurech, dodal. Samostatná měnová politika podle něj neznamenala v posledních letech žádnou velkou prosperitu. „Máme nějaký závazek, tak bychom ho měli plnit,“ podotkl. Také se podivil nad odmítáním eura ze strany ODS, která je v tomto názoru ve vládnoucí koalici osamocená. „Nerozumím argumentům ODS a už vůbec ne argumentům, že to lidi nechtějí. Oni to nechtějí proto, že neslyší od politiků rozumné slovo, proč by bylo správné to mít. To je úkol správných politiků,“ řekl.

Nesouhlasí s ním ale místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. Podle něj se Česko při vstupu do Evropské unie v roce 2004 zavázalo vstoupit do úplně jiné eurozóny, než jaká existuje dnes, její architektura se měnila zejména v souvislosti s dluhovou krizí. Dodal, že ze strany EU Česko nikdo do eurozóny netlačí. „Měli bychom k euru přistupovat až ve chvíli, kdy výnosy toho kroku převýší náklady, a nás v tuto chvíli česká koruna nijak nebrzdí, nijak nám neškodí, nijak nás nepoškozuje, není tedy důvod vstupovat do eurozóny, o které ani nevíme, jak ve finále bude vypadat,“ prohlásil. Také dodal, že euro podle něj není zárukou nízké inflace, jak se někdy zmiňuje, poukázal přitom na Slovensko. Ekonomický redaktor magazínu Reportér Jiří Štický si nemyslí, že by se na problému přijetí eura vláda štěpila. Euro je jednou z logických otázek před volbami do Evropského parlamentu, řekl. Je jasné, že se k tomu musí všichni postavit, zvlášť poté, co se k věci vyjádřil prezident Pavel. Část ODS se podle něj bojí, že s přijetím eura dojde k tlaku na federalizaci. Euro se na Slovensku osvědčilo, říká Mikloš Bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš, který byl také hostem pořadu, zmínil, že Slovensko z jednotné měny profitovalo například díky stabilizaci měny, také se snížily transakční náklady a euro je znakem pro investory, že je země integrovaná. Lidé, experti a podnikatelé se dle jeho slov v zásadě shodují, že šlo o dobrý krok. Zmínil zpomalení růstu ekonomiky Slovenska po roce 2012, které ale podle něj nesouvisí s přijetím eura. „To souvisí s tím, že na Slovensku po většinu toho období od roku 2006 vládl Robert Fico a jeho vlády, které nedělaly absolutně žádné reformy, naopak deformovaly systém a bujela korupce,“ řekl. Kdyby Slovensko v eurozóně nebylo, byl by vývoj ještě horší, myslí si.