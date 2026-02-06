Jurečka hájí přínos ukrajinských pracovníků. Bartůšek upozornila na „jednu stranu mince“


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Ukrajinští uprchlíci a ekonomika
Zdroj: ČT24

V Česku pracuje 280 tisíc lidí z Ukrajiny, kteří mají statut dočasné ochrany, podotkl exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který míní, že se Česku „jednoznačně“ vyplatí tato pracovní síla. Poukázal mimo jiné na dopad na veřejné rozpočty. To, že premiér Andrej Babiš (ANO) zpochybňuje tyto počty, označil Jurečka za „srabáctví“. Přínos Ukrajinců do státního rozpočtu a jejich zisk z něj je „jedna strana mince“, reagovala europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). Poukázala třeba na výdaje na školství a s tím související naplněné kapacity škol. Zmínila i problematiku dostupnosti bydlení. Tvrdí, že čísla jsou často nepřesná. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.

Výběr redakce

AFP: Při výbuchu v mešitě v Islámábádu zemřelo nejméně jedenáct lidí

AFP: Při výbuchu v mešitě v Islámábádu zemřelo nejméně jedenáct lidí

před 4 mminutami
Epsteinovy vazby na Rusko odkryly zveřejněné dokumenty

Epsteinovy vazby na Rusko odkryly zveřejněné dokumenty

před 9 mminutami
Česko sníží na třetinu výdaje na humanitární pomoc v zahraničí, píše Právo

Česko sníží na třetinu výdaje na humanitární pomoc v zahraničí, píše Právo

před 22 mminutami
Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

09:18Aktualizovánopřed 41 mminutami
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

09:21Aktualizovánopřed 47 mminutami
Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

09:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Záplavy sužují jihozápad Evropy i Maroko

Záplavy sužují jihozápad Evropy i Maroko

před 2 hhodinami
Soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodné za postup exekutorky

Soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodné za postup exekutorky

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Česko sníží na třetinu výdaje na humanitární pomoc v zahraničí, píše Právo

Ministerstvo zahraničí letos výrazně sníží výdaje na humanitární pomoc, kterou Česko posílá do zahraničí. Minulá vláda Petra Fialy (ODS) počítala s částkou 165 milionů korun, nynější kabinet Andreje Babiše (ANO) má podle návrhu rozpočtu na tyto účely milionů padesát. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) jsou důvodem úspory, opozice rozhodnutí kritizuje, napsal v pátek deník Právo.
před 22 mminutami

Jurečka hájí přínos ukrajinských pracovníků. Bartůšek upozornila na „jednu stranu mince“

V Česku pracuje 280 tisíc lidí z Ukrajiny, kteří mají statut dočasné ochrany, podotkl exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který míní, že se Česku „jednoznačně“ vyplatí tato pracovní síla. Poukázal mimo jiné na dopad na veřejné rozpočty. To, že premiér Andrej Babiš (ANO) zpochybňuje tyto počty, označil Jurečka za „srabáctví“. Přínos Ukrajinců do státního rozpočtu a jejich zisk z něj je „jedna strana mince“, reagovala europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). Poukázala třeba na výdaje na školství a s tím související naplněné kapacity škol. Zmínila i problematiku dostupnosti bydlení. Tvrdí, že čísla jsou často nepřesná. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 55 mminutami

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví v Česku loni meziročně vzrostlo o 9,3 procenta po poklesu o 1,4 procenta v roce 2024, vyplývá z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). K vývoji přispělo pozemní i inženýrské stavitelství. Po útlumu v předchozích dvou letech se loni dařilo i průmyslové výrobě, byla meziročně větší o 1,5 procenta. Přebytek zahraničního obchodu loni činil 216,5 miliardy korun, oproti předchozímu roku se o čtyři miliardy snížil. Vývoz podle statistiků rostl o 2,6 procenta, dovoz pak o 2,8 procenta.
09:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodné za postup exekutorky

Nejvyšší soud (NS) dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodnění za nesprávný úřední postup soudní exekutorky. Odpovědnost nese stát, žaloba míří konkrétně na ministerstvo spravedlnosti. Původně žena vysoudila zhruba 656 tisíc korun, nyní by vzhledem k okolnostem případu mohla dosáhnout na vyšší částku. Znovu rozhodne Městský soud v Praze. Verdikt NS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
před 2 hhodinami

Za poškození běžecké stopy nově hrozí pokuta

Údržba běžeckých stop v Česku vyjde na desítky milionů korun ročně. Správci často musí řešit škody, třeba po autech. V tomto týdnu opravili trať v Polevsku v Lužických horách. Od letoška je poškození upravené stopy zákonem výslovně kvalifikováno jako přestupek a lidem hrozí pokuta. Provozovatelé tratí se nyní radí o společném postupu.
před 2 hhodinami

Mach vidí za poklesem inflace i kroky nové vlády. Klesá dlouhodobě, namítá Skopeček

Inflace v Česku podle lednových čísel meziročně zpomalila na 1,6 procenta, byla tak nejnižší za posledních devět let. Náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD) to ocenil. „Je dobře, že už je za námi období strašně vysoké inflace, která lidem zkrouhla jejich reálné příjmy a úspory,“ tvrdí. Do aktuálních statistik se dle něj propsalo převedení platby za obnovitelné zdroje energie na stát. Ekonomický růst však vnímá jako slabý, dle něj je potřeba zrychlit. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) podotkl, že za předchozí vysokou inflací stála i uvolněná měnová politika České národní banky. Upozornil však, že vysokou inflaci dle něj nastartovaly i restriktivní kroky hnutí ANO při covidové pandemii. Stávající inflace klesá dlouhodobě, zdůraznil v Událostech, komentářích. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami

Od facky k respektu. Zákaz tělesných trestů má změnit výchovu v Česku

Letos vstoupila v platnost novela občanského zákoníku. Manželé se díky ní mohou rychleji rozvést, snadnější má být i úprava péče o děti. Kromě toho se ale Česko připojilo, jako jedna z posledních zemí Evropě, k tomu, že zakazuje tělesné tresty dětí. Podle odborníků má krok za cíl změnit přístup k výchově a nastavit nový standard ochrany dětské důstojnosti. Za tělesné tresty nicméně rodiče nebudou čekat nové postihy.
před 5 hhodinami

Začíná olympiáda, čeští fanoušci si ji můžou užít v olympijském parku

V Itálii se v pátek naplno rozběhnou olympijské hry, v Česku už ve čtvrtek večer začal olympijský festival v Českých Budějovicích. Sportoviště na místním výstavišti jsou připravená, organizátoři je chystali skoro tři týdny. Lidé si od pátku budou moci vyzkoušet 24 převážně zimních sportů. Organizátoři vyrobili pět tisíc kubíků technického sněhu pro běžkařský okruh, pro jistotu i do zásoby, i když ani několikadenní obleva by neměla dle technického ředitele festivalu Josefa Ženíška působit problémy. Návštěvníci budějovického areálu se mohou projet také na pět set metrů dlouhé ledové dráze, kterou už otestoval bývalý krasobruslař Tomáš Verner. Fanoušci sportů si budou moci vyzkoušet mimo jiné i curling, snowboarding, krasobruslení nebo hokej.
před 14 hhodinami
Načítání...