Je to o naší ochotě překročit vlastní stín, říká Vystrčil o podpoře Izraele a Ukrajiny

Na Izrael je podle něj vyvíjen tlak, aby dodržoval mezinárodně uznaná pravidla, i když se jich nedrží jeho soupeř. „Pak je tady rozměr, který si člověk uvědomí až na místě. Všichni Izraelci opakovaně vidí ty fotky, kde jsou ta uřezaná prsa, spálené děti, svázaní a zabití lidé. Celý Izrael to vidí a čeká, že jeho vláda bude nějak reagovat. Teď si představte, že máte národu vysvětlit, že jediné, co se stane, je, že se bude velmi opatrně a citlivě reagovat.“

Jako další důvod cesty zmínil vyjádření podpory židovské zemi. Česká republika podle Vystrčila plně podporuje všechny izraelské vojenské aktivity, které vedou ke zničení Hamásu. „Pokud máte pod nemocnicemi v Gaze úkryty teroristů včetně zbraňových systémů nebo výbušnin, je velmi těžké bojovat tak, aby se to nedotklo toho, co je vždy nad zemí,“ vysvětlil Vystrčil.

Podpora Ukrajiny

V EU podporuje Česko také Ukrajinu, která čeká na zahájení přístupových rozhovorů. Maďarský premiér Viktor Orbán je ale chce odložit. Podle Vystrčila by se společenství nemělo řídit postojem jedné členské země, ale mělo by o tom vést otevřenou debatu.

„Důležitá je jednota Evropské unie v přístupu k podpoře Ukrajiny. Pokud ji ztratíme a někdo na tom, že se z ní vydělil, začne ‚vydělávat‘, tak se začneme drolit,“ řekl.

„Myslím, si, že v současné době čelíme obrovské hrozbě. Pokud dlouhodobě prosazujete správný, hodnotově silný názor, objevují se čím dál více skupiny nebo i strany, které vidí, že na tom, že se proti němu postaví, vydělají,“ řekl Vystrčil. A dodává, že zatímco prosazování správného postoje nemusí být pro lidi příjemné a nemusí jim přinášet přímý užitek, tato uskupení jim nabízí výhody, protože vědí, že jejich okolí se o větší konflikt postará.

„A protože většina drží tu správnou linku, tak se vlastně zdá, že nic nehrozí,“ podotýká s tím, že pokud by ale Ukrajinu přestalo podporovat více a více zemí, mohla by se válka dostat do patové situace, obává se.

„Potom budou říkat ti, co přestali s tou podporou: ‚Vidíte, my jsme měli pravdu‘.“ Úkolem politiků podle Vystrčila je, postarat se o to, aby to tak nedopadlo.

Podpora Ukrajiny i Izraele podle šéfa Senátu vyžaduje sebezapření a překročení vlastního stínu.