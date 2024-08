Je deset minut po dvanácté, míní Kettner o platech. Podle Kohajdy prostředky jsou

Odboráři a zástupci vlády se po úterním jednání nedohodli na růstu platů ve veřejném sektoru od září. Odbory požadují navýšení tarifů od září všem pracovníkům veřejné sféry a státu, a to o deset procent. Ministerstvo práce navrhovalo původně přidat asi polovině zaměstnanců buď o sedm, nebo o deset procent.

„Co se týká situace v některých odvětvích, jako je například školství, tak máme povolání, kde je situace vyloženě tragická, a to už v tomto roce. (...) Není za pět minut dvanáct, ale deset minut po dvanácté,“ podotkl Kettner s tím, že není na co čekat. Poznamenal, že není příznivcem plošného zvyšování platů, ale je potřeba cíleně vytipovat některé obory. Zmínil například nástupní plat kuchařky, která bere šestnáct tisíc korun hrubého, což je podle něj ostuda, která by se měla řešit co nejrychleji.

V souvislosti s případnými zdroji financí řekl, že stát bude dávat zhruba 150 miliard za letouny F-35, které dostane až za deset let, přitom se nabízela „podstatně ekonomičtější“ varianta prodloužení pronájmu letounů Gripen. Podotkl, že v resortu obrany není dobře investováno a šlo by to levněji. „Ty peníze by se našly okamžitě a takových případů je více,“ tvrdí.