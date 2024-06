Hasiči v souvislosti s deštěm řešili desítky případů. Radbuza je na třetím stupni

Po vydatných pátečních a sobotních deštích je na třetím stupni povodňové aktivity řeka Radbuza ve Staňkově na Domažlicku, na druhém povodňovém stupni je Úslava v Prádle na Plzeňsku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Větší problémy ale zvýšené hladiny řek podle hasičů nepůsobí.

Radbuza ve Staňkově dosáhla třetího stupně v noci a stále ještě mírně stoupá. „Mělo by se to ale už blížit ke zlomu,“ uvedla před osmou hodinou ranní dispečerka Povodí Vltavy Eva Pytlová. Povodňové vlny se nyní po tocích posunují směrem k Plzni, kde si vodohospodáři celou sobotu připravovali zvýšeným odpouštěním nádrže České údolí zásobní prostor na zachycení co největšího množství vody.

Na třetí stupeň v noci krátce stoupla také Úhlava v Tajanově na Klatovsku, nyní tam voda mírně klesá, stejně jako v Ostružné v Kolinci. Bez povodňových stupňů jsou už šumavské řeky Křemelná a Otava, které na deště reagovaly zvýšením hladin jako první.