Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu

O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle Hřiba se v maďarských volbách rozhodne, jakým směrem se bude v příštích letech ubírat maďarská zahraniční politika. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona, kdy jejich ministr zahraničí přiznal, že skutečně konzultoval důvěrné záležitosti z jednání na evropské úrovni s Ruskem, konkrétně tedy s ruským ministrem zahraničí,“ řekl Hřib s odkazem na uniklé nahrávky naznačující, že maďarská diplomacie vynášela Rusku informace z Evropské unie.
Kromě toho ale půjde podle Hřiba také o to, jakou cestou se Maďarsko vydá v oblasti ekonomiky. To dle jeho názoru může mít při hlasování ještě větší vliv. „Ukazuje se, že ekonomický program, který naordinoval Orbán, vlastně nefunguje. Maďarsko je zemí, která je v mnoha ukazatelích na chvostu Evropské unie, co se týče celkového bohatství nebo také kvality života,“ uvedl Hřib.
„Z mého pohledu je situace taková, že maďarské ekonomice se vedlo v posledních letech dobře, že rostla rychleji než česká nebo než polská ekonomika,“ oponoval Rajchl. Uznává, že „peněženka“ bude hrát ve volbách zásadní roli, stejně jako téma ruské války na Ukrajině. Ve volbách půjde podle něj také o otázku suverenity. „Jestli se Maďaři nechají koupit slibem různých proevropských dotací, odpuštěním pokut,“ uvedl Rajchl.
Péteru Magyarovi přiznávají předvolební průzkumy přibližně devítiprocentní náskok. Ve prospěch vládní strany Fidesz ale hraje volební systém, který vláda během let upravila ve svůj prospěch. Konec předvolební kampaně se tak nese ve vyostřeném duchu. Tábor Orbána spoléhá dlouhá léta na venkov, stejně tomu bude letos. Stále víc dat ale naznačuje proměny. Opozice posílila i v tradičních baštách Fideszu, tedy v menších městech a obcích.
Hřib vyhlíží možné problémy při případném předání moci
Podle Hřiba bude případné vítězství Magyara návratem do „evropského mainstreamu“. „Maďarsko přestane fungovat jako ruská pátá kolona, to by se určitě čekat dalo,“ zopakoval Hřib. Upozornil ale na možné problémy při potenciálním předání moci. „To převzetí moci v Maďarsku docela určitě bude velmi složité, protože ten systém Viktora Orbána tam fungoval velice dlouho,“ míní Hřib.
Rajchl vyjádřil jednoznačnou podporu Viktoru Orbánovi a Fideszu. „Jsem přesvědčen, že z pohledu spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4) by to byla jednoznačně ta správná volba, a že V4 by příští rok po volbách v Polsku byla konečně kompletní,“ odůvodnil svou podporu. „Co se týče Pétera Magyara, já si myslím, že to je typická antivolba – to je prostě člověk, který je nevýrazný, který fakticky nemá co říct, ale je to volba pro ty, kteří nechtějí Orbána. Já vždycky říkám, že každá antivolba je špatně,“ uvedl také.
Na otázku moderátorky, jestli v něm vzbuzují důvěru uniklé nahrávky hovoru maďarského ministra zahraničí s jeho ruským protějškem, odpověděl: „Pro mě největší nedůvěru vzbuzuje to, že do předvolebního boje zasahují tajné služby.“ Je to podle něj podstatnější než vynášení informací z EU. „Pokud půjdeme úplně do důsledků, tak asi velmi pravděpodobně ty tajné služby odposlouchávají třeba i naše ministry,“ uvedl.
„Co se týče rozhovorů, které probíhaly a o kterých unikly odposlechy, tak kdybyste si odmysleli ta jména a nevěděli, že se baví ministr suverénního Maďarska s ministrem Ruské federace, tak výsledný dojem je, jak kdyby se bavil nějaký agent se svým řídicím důstojníkem,“ řekl Hřib. Celá záležitost je podle něj „na pováženou“, mimo jiné proto, že Maďarsko je členem EU, což znamená, že o řadě věcí spolurozhoduje a disponuje právem veta.