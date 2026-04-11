Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu


Události, komentáře: Debata o parlamentních volbách v Maďarsku
O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

Podle Hřiba se v maďarských volbách rozhodne, jakým směrem se bude v příštích letech ubírat maďarská zahraniční politika. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona, kdy jejich ministr zahraničí přiznal, že skutečně konzultoval důvěrné záležitosti z jednání na evropské úrovni s Ruskem, konkrétně tedy s ruským ministrem zahraničí,“ řekl Hřib s odkazem na uniklé nahrávky naznačující, že maďarská diplomacie vynášela Rusku informace z Evropské unie.

Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska
Předseda strany Tisza Péter Magyar

Kromě toho ale půjde podle Hřiba také o to, jakou cestou se Maďarsko vydá v oblasti ekonomiky. To dle jeho názoru může mít při hlasování ještě větší vliv. „Ukazuje se, že ekonomický program, který naordinoval Orbán, vlastně nefunguje. Maďarsko je zemí, která je v mnoha ukazatelích na chvostu Evropské unie, co se týče celkového bohatství nebo také kvality života,“ uvedl Hřib.

„Z mého pohledu je situace taková, že maďarské ekonomice se vedlo v posledních letech dobře, že rostla rychleji než česká nebo než polská ekonomika,“ oponoval Rajchl. Uznává, že „peněženka“ bude hrát ve volbách zásadní roli, stejně jako téma ruské války na Ukrajině. Ve volbách půjde podle něj také o otázku suverenity. „Jestli se Maďaři nechají koupit slibem různých proevropských dotací, odpuštěním pokut,“ uvedl Rajchl.

Orbánova vláda v datech: v HDP na hlavu Maďarsko předskočilo Slováky, svobody ubývá
Viktor Orbán na předvolební akci

Péteru Magyarovi přiznávají předvolební průzkumy přibližně devítiprocentní náskok. Ve prospěch vládní strany Fidesz ale hraje volební systém, který vláda během let upravila ve svůj prospěch. Konec předvolební kampaně se tak nese ve vyostřeném duchu. Tábor Orbána spoléhá dlouhá léta na venkov, stejně tomu bude letos. Stále víc dat ale naznačuje proměny. Opozice posílila i v tradičních baštách Fideszu, tedy v menších městech a obcích.

Hřib vyhlíží možné problémy při případném předání moci

Podle Hřiba bude případné vítězství Magyara návratem do „evropského mainstreamu“. „Maďarsko přestane fungovat jako ruská pátá kolona, to by se určitě čekat dalo,“ zopakoval Hřib. Upozornil ale na možné problémy při potenciálním předání moci. „To převzetí moci v Maďarsku docela určitě bude velmi složité, protože ten systém Viktora Orbána tam fungoval velice dlouho,“ míní Hřib.

Rajchl vyjádřil jednoznačnou podporu Viktoru Orbánovi a Fideszu. „Jsem přesvědčen, že z pohledu spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4) by to byla jednoznačně ta správná volba, a že V4 by příští rok po volbách v Polsku byla konečně kompletní,“ odůvodnil svou podporu. „Co se týče Pétera Magyara, já si myslím, že to je typická antivolba – to je prostě člověk, který je nevýrazný, který fakticky nemá co říct, ale je to volba pro ty, kteří nechtějí Orbána. Já vždycky říkám, že každá antivolba je špatně,“ uvedl také.

Mladá lékařka volí Orbána, seniorka Tiszu. Maďarská kampaň odhalila mimořádné změny
Publikum při předvolebním mítinku Pétera Magyara ve městě Székesfehérvár

Na otázku moderátorky, jestli v něm vzbuzují důvěru uniklé nahrávky hovoru maďarského ministra zahraničí s jeho ruským protějškem, odpověděl: „Pro mě největší nedůvěru vzbuzuje to, že do předvolebního boje zasahují tajné služby.“ Je to podle něj podstatnější než vynášení informací z EU. „Pokud půjdeme úplně do důsledků, tak asi velmi pravděpodobně ty tajné služby odposlouchávají třeba i naše ministry,“ uvedl.

„Co se týče rozhovorů, které probíhaly a o kterých unikly odposlechy, tak kdybyste si odmysleli ta jména a nevěděli, že se baví ministr suverénního Maďarska s ministrem Ruské federace, tak výsledný dojem je, jak kdyby se bavil nějaký agent se svým řídicím důstojníkem,“ řekl Hřib. Celá záležitost je podle něj „na pováženou“, mimo jiné proto, že Maďarsko je členem EU, což znamená, že o řadě věcí spolurozhoduje a disponuje právem veta.

Komise chce vysvětlit hovory Szijjártóa s Lavrovem. Z Francie zní slova o zradě
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó

V Praze se protestuje za práva žen i proti potratům

Na pražském náměstí Republiky se sešli zejména mladí lidé na podporu ženských a lidských práv. Akce Praha je feministická vyjádřila podporu svobodnému rozhodování žen o jejich těle, a tedy i o svobodě rozhodnout se o potratu v případě nechtěného těhotenství. Akce byla reakcí na Pochod pro život, který odpoledne prochází centrem Prahy a který organizují odpůrci potratů z Hnutí pro život.
Ministerstvo financí je proti vyšší rodičovské. Resort práce musí najít peníze

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na ni ministerstvo práce a sociálních věcí neuspoří ve svém rozpočtu. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na to, že bez dalších úprav by přidání mohlo oslabit motivaci matek k dřívějšímu návratu do práce. Vyplývá to z připomínek k chystané novele se zvýšením rodičovské od ledna pro nově narozené děti.
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.
Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat. Podle opozice tím evidentně překračuje své pravomoci. Mezitím se probírají náklady zmocněnce na jeho poslední cestu do Bruselu. Deník N navíc přišel s informací, že resort životního prostředí na vedoucí pozici dosadil syna vysoce postaveného úředníka.
