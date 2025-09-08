Oběti akce Asanace mohou žádat o odškodnění


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Odškodnění disidentů perzekvovaných StB
Zdroj: ČT24

Ministerstva evidují na dvacet žádostí o stotisícové odškodnění disidentů. Nárok mají ti, na které komunistický režim uvalil ochranný dohled nebo je nutil k emigraci v rámci akce Asanace. Ta se dotkla i jejich dětí. Dopady zkoumali psychologové z Národního ústavu duševního zdraví.

Z Československa v 70. letech emigroval například Vavřinec Hutka, stejně jako o pár let později jeho otec, disident a signatář Charty 77, Jaroslav Hutka, kterého v rámci akce Asanace donutila StB emigrovat do Holandska. Z této doby si oba odnášejí těžké vzpomínky.

Justice trestá příslušníky StB, vrcholní funkcionáři režimu jí unikají
Jan Muzikář u Obvodního soudu pro Prahu 1, 11.června 2024

„Měl jsem pocit, že všechno, co jsem udělal, bude zapomenuté a ztracené. A když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že ne,“ podělil se o svou zkušenost Jaroslav Hutka.

„Jdete do školy a nikdo vás tam nezná. Nikdo vás tam nechce. Jste cizinec. Všichni mají rodinu, já tady nemám rodinu, nemám o kom mluvit. Táta v Holandsku... No, máma také neuměla mluvit francouzsky, takže mi nikdo nepomohl s úkoly,“ popsal život v zahraničí Vavřinec Hutka.

9 minut
Studio 6: Psycholog Marek Preiss o odškodnění disidentů perzekvovaných StB
Zdroj: ČT24

Psychické následky akce Asanace si nesou i další generace

Jak akce Asanace i emigrace ovlivnila jeho život, popisuje v knize Ve vyhnanství. Autoři z Národního ústavu pro duševní zdraví zkoumali dopady na další generace.

„Ty psychické dopady jsou na tu druhou a třetí generaci zřetelné – zvlášť na tu druhou,“ sdělil psycholog Marek Preiss z Národního ústavu duševního zdraví. „Zápasila s identitou, taky s pocitem vykořenění, podobně jako ta první generace,“ dodal.

„Křivdy se musí napravovat.“ Soud řeší patnáct návrhů na rehabilitace disidentů
Evangelický farář Miloš Rejchrt

Disidenti nyní mohou žádat o odškodnění. Vyřizuje ho ministerstvo vnitra. Kompenzaci za ochranný dohled zase resort spravedlnosti. S vyplněním dokumentů pomáhá organizace Paměť národa nebo Ústav pro studium totalitních režimů. Stačí zavolat nebo napsat e-mail. Podle odhadů historiků se odškodnění dotkne stovek disidentů.

Načítání...