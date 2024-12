Diplomaty jsme prozatím stáhli, do Sýrie teď nejezděte, řekl Lipavský

Všichni diplomatičtí pracovníci z české ambasády v Damašku byli dočasně staženi. Vzali s sebou i tři další české občany a nachází se v Libanonu. Po jednání krizového štábu resortu zahraničí to oznámil ministr Jan Lipavský (nestraník). Vyzval české občany, aby se do Sýrie momentálně nevydávali a případně ji opustili hned, jak to bude bezpečné.