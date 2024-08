Česko zasáhly silné bouřky, přinesly mírné ochlazení

Českou republiku zasáhly v neděli silné bouřky, které v řadě regionů zaměstnaly hasiče. Například ti středočeští vyjeli od nedělního odpoledne do půlnoci k více než třem stovkám případů. Většinou se jednalo o čerpání vody ze zatopených sklepů a zahrad. Večer se silnější bouřky přesunuly na východ země. Například na Svitavsku a Pardubicku hasiči likvidovali jejich následky do ranních hodin. Díky bouřkám bude začátek tohoto týdne mírně chladnější. Už v úterý se ale opět oteplí. Tropy se mají vrátit až o víkendu.

V Pardubickém kraji hasiči zasahovali hlavně na Svitavsku a Pardubicku, a to až do rána. Například u Moravské Třebové v ranních hodinách havaroval autobus, kterému do cesty spadl strom. „Padající strom zasáhl autobus do předního skla. Řidič utrpěl zranění a byl odvezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Hasiči strom odřezali a doprava je nyní vedena kyvadlově jedním pruhem,“ upřesnil mluvčí pardubických hasičů Milan Polák.

„Předpokládáme, že provoz na trati bude omezený po celý dnešní den (pondělí),“ řekl Kavka. Vlaky přestaly jezdit v neděli před 19:30. Původně mělo přerušení provozu platit do pondělního poledne. Následně byl odhad do 15:00, ale Správa železnic jej posunula až do večera. Cestující přepravují mezi Dačicemi a Slavonicemi náhradní autobusy.

Na jihu Čech už byl v neděli odpoledne asi na hodinu do 17:30 přerušený provoz vlaků mezi Kaplicí a Velešínem na Českokrumlovsku na trati z Českých Budějovic do rakouského Lince. Podle Správy železnic to bylo kvůli stromu, který spadl do prostoru dráhy.

Jihočeští hasiči sdělili, že v neděli odpoledne kvůli bouřkám zasahovali hlavně na Prachaticku a Strakonicku. Obec Stachy na Šumavě v neděli odpoledne zasáhla velmi intenzivní bouřka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tam v úhrnu spadlo patrně přes 80 milimetrů vody, která způsobila velké škody.

Začátek týdne bude o něco chladnější

Víkendové prudké bouře, které doznívaly v noci na pondělí, by měly na začátku tohoto týdne přinést mírné ochlazení. V úterý se má následně začít postupně oteplovat, tropické teploty s hodnotami nad třicet stupňů se pak vrátí v sobotu. Následovat by však měla další studená fronta, jak informoval v týdenní předpovědi ČHMÚ.