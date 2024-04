Částečné proplácení bílých plomb či logopeda. Ministerstvo navrhuje změny pojištění

Pojišťovny by měly v budoucnu moci hradit část ceny bílé plomby nebo preventivní péči logopeda ve školách. Změnu obsahuje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny si podle něj budou moci více konkurovat a více odměnit pojištěnce za vlastní péči o zdraví.

Podobně by pojišťovny mohly nabízet i úhradu další jinak nehrazené péče. Novela počítá také s tím, že zdravotní pojišťovny budou moci pro své pojištěnce nasmlouvat zdravotní péči v zahraničí nebo uhradit například péči o zraněného v pohraničí, kde je blíž nemocnice v cizině. Nově by měli více pravomocí v předepisování péče mít i nelékaři, například fyzioterapeuti či sestry v domácí péči.

Lidé by mohli část rozdílu mezi cenou a úhradou čerpat z fondu prevence své zdravotní pojišťovny. „Podmínkou bude účast na programech, které pojišťovna nastaví, například preventivní prohlídky, očkování nebo screeningy,“ doplnil ředitel odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Jan Zapletal.

Budoucí zákaz amalgámu si podle ředitele odboru regulace cen a úhrad Tomáše Trocha vyžádal změny v úhradách stomatologie. Nově se počítá s tím, že pojišťovna by dospělým hradila čtyřicet procent ceny bílé zubní výplně, žádná by ale nebyla zcela zdarma.

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček považuje za nejdůležitější změnu větší možnost podpory prevence. „Pro nás je nejpodstatnější změna v tom, jaké programy mohou zdravotní pojišťovny svým pojištěncům nabízet,“ řekl Dvořáček. „Je to první krok v tom, že se v tom pojišťovny začnou lišit,“ dodal. Toto téma podle něj nastartovalo přípravu novely, další body, které bylo třeba řešit, se pak přidávaly. Bylo to i součástí programového prohlášení vlády.

Ministerstvo podle Dvořáčka očekává velké množství připomínek a pozměňovacích návrhů, připomínkové řízení bude v dubnu a květnu a novela by měla jít do prázdnin do sněmovny.

Do fondů prevence, ze kterých pojišťovny například dávají lidem příspěvky na očkování, sport nebo zubní hygienu, budou moci podle návrhu jít místo současných 0,5 procenta vybraného pojistného až tři procenta. Letos systém hospodaří se zhruba 500 miliardami korun, šlo by tedy až o patnáct miliard korun.

„Vznikat by mohly stipendijní programy pro lékaře v předatestačním vzdělávání, protože pojišťovny nemají žádný nástroj, jak lékaře dostat do oblastí, kde chybí,“ řekl také Zapletal. Lékař pobírající stipendium by se zavázal, že v regionu zůstane.