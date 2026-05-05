Vrcholný politik se může k rozhodnutí soudů vyjadřovat jako běžný občan, uvedla v Interview ČT24 předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (za Motoristy). Reagovala tak na výroky premiéra Andreje Babiše (ANO), který označil pondělní rozsudek nad svou někdejší poradkyní a europoslankyní Janou Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo za „individuální selhání justice“. Vesecká zároveň přiznala, že mezi lidmi, kteří se zúčastnili úterního pochodu na podporu České televize a Českého rozhlasu, mohli být i voliči Motoristů. Strana totiž změnu financování veřejnoprávních médií ve volebním programu neměla a k návrhu přistoupila pouze na základě koaliční dohody, dodala. Moderátorem pořadu byl Jiří Václavek.