Babišovy výroky nezávislost soudů neohrozí, tvrdí Vesecká


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
Interview ČT24 s předsedkyní ústavně-právního výboru PS Renatou Veseckou (za Motoristy)
Vrcholný politik se může k rozhodnutí soudů vyjadřovat jako běžný občan, uvedla v Interview ČT24 předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (za Motoristy). Reagovala tak na výroky premiéra Andreje Babiše (ANO), který označil pondělní rozsudek nad svou někdejší poradkyní a europoslankyní Janou Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo za „individuální selhání justice“. Vesecká zároveň přiznala, že mezi lidmi, kteří se zúčastnili úterního pochodu na podporu České televize a Českého rozhlasu, mohli být i voliči Motoristů. Strana totiž změnu financování veřejnoprávních médií ve volebním programu neměla a k návrhu přistoupila pouze na základě koaliční dohody, dodala. Moderátorem pořadu byl Jiří Václavek.

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo
Europoslankyně za ANO Jana Nagyová u soudu (4. května 2026)

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

14:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

před 4 hhodinami
Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

13:48Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

04:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

11:12Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

09:23Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

10:49Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

před 9 hhodinami

VideoHasiči odhalili přes 1200 nedostatků při kontrole požární bezpečnosti v nočních podnicích

Za alarmující považují hasiči dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti v nočních podnicích. Zjistili při nich přes tisíc dvě stě nedostatků. Mimořádné inspekce sbor zahájil v lednu po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Kontroly se zaměřují hlavně na hudební kluby, bary nebo diskotéky v podzemních prostorách. Hasiči a policisté při nich hlídají i kapacitu podniků, která bývá často překračovaná. Celkem chtějí hasiči provést přes sedm set kontrol. Zatím nevyhodnotili ani pětinu. Dosud ale udělili přes půl milionu korun na pokutách. Kontroly mají pokračovat do konce srpna. Nejvíce vytipovaných podniků je v Jihomoravském kraji.
ŽivěSněmovna projednává postoj koalice ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Poslanecká sněmovna v úterý na řádné schůzi projednává stanovisko vládní koalice ke sjezdu sudetských Němců v Brně. Usnesení, které mimo jiné vyzývá pořadatele sjezdu, aby od něj upustili, navrhl jménem koalice zařadit na program schůze šéf dolní komory a předseda SPD Tomio Okamura (SPD). Opozice žádnou ze tří desítek navrhovaných změn programu schůze neprosadila.
Hasiči zmenšili požár v Českém Švýcarsku na pět hektarů, letecké hašení skončilo

Hasičům se v úterý večer podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na pět hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly, informoval mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne.
Milion chvilek zorganizoval pochod na podporu ČT a ČRo

Lidé se v úterý vpodvečer sešli na Staroměstském náměstí v Praze, aby vyjádřili podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT). Drží české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií, dohlíží na ně policisté včetně antikonfliktního týmu. Akci organizuje spolek Milion chvilek, požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. Po projevech řečníků půjdou pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.
Suché počasí prodlužuje pylovou sezonu a zhoršuje příznaky u alergiků

Sucho a teplé počasí podporují rychlejší zrání a uvolňování pylu z dřevin i trav a zhoršují příznaky u alergiků. Ještě horší je situace ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takovýchto dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace, ta na pyly patří mezi nejčastější.
Les budoucnosti bude vypadat jinak, než jsme zvyklí, říká výzkumník Krejza

České lesy trápí sucho. Dle dat ze začátku května se dvě třetiny lesů nachází ve stavu vysokého, nebo dokonce extrémně vysokého stresu. „S postupující klimatickou změnou se dá předpokládat, že sucha budou déletrvající, častější a intenzivnější, proto bychom z pohledu dřevin měli volit ty, které jsou k suchu více tolerantní,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu DendroNetwork v rámci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Jan Krejza. V rozhovoru rozebírá nejen rizika spjatá se suchem, ale i kůrovcovou kalamitu, skladbu dřevin či vliv veřejnosti.
Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

Pokud se v Evropě začne v některých zásadních otázkách postupovat vpřed, pro Česko není podle Petra Pavla rozumnou strategií stát stranou, kritizovat a čekat, jak to dopadne, naopak by mělo usilovat o místo u jednacího stolu. Prezident to řekl na zahájení konference Evropa jako úkol na Pražském hradě. Vystoupil i jeho finský protějšek Alexander Stubb. Při svém zahajovacím projevu se vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny.
