Babiš dostal podle přiznání od svých firem přes 477 milionů, píší Seznam Zprávy

Agrofert, svěřenské fondy a další firmy ve vlastnictví předsedy ANO Andreje Babiše letos vyplatily Babišovi přes 477 milionů korun. Podle majetkového přiznání, ze kterého cituje server Seznam Zprávy, koupil Babiš rovněž nemovitost za více než 389 milionů korun. Babišovo ANO jedná o vzniku vlády s SPD a Motoristy. Po výzvě prezidenta Petra Pavla ve čtvrtek uvedl, že těsně před tím, než ho hlava státu jmenuje do premiérské funkce, oznámí způsob řešení svého střetu zájmů.
Babiš podle Seznam Zpráv v přiznání uvedl, že od Agrofertu získal dvě platby ve výši 382,3 milionu a 45 milionů. Fond AB private trust I mu vyplatil 1,52 milionu, AB private trust II dalších 42,6 milionu. Od firmy Imoba, která vlastní například rekreační areál Čapí hnízdo, pak dostal 6,62 milionu. Hnutí ANO mu poslalo 1300 korun, Česká správa sociálního zabezpečení 245 tisíc a slovenská sociální pojišťovna 153 tisíc korun.
Podle přiznání Babiš pořídil také nemovitost za 389,9 milionu korun. Na dotaz serveru Seznam Zprávy se k transakci blíže nevyjádřil. Podle registru nemovitostí Babiš přímo na sebe žádný takový majetek letos nepořídil, doplnil server.
Babiš má dvě pohledávky, které zmiňoval v majetkových přiznáních už dříve. Jedna je ve výši 1,658 miliardy korun, druhá ve výši 22,5 milionu. Oproti přiznání podanému ke konci loňského roku jsou celkově nižší o zhruba 66 milionů. Podle přiznání vlastní Babiš šest aut a drží akcie nebo podílové listy například ve firmách Swatch Group, Ems-Chemie, Roche Holding, Kuehne & Nagel nebo Nestlé.
Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší svůj střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho Pavel jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Babiš dříve uvedl, že Agrofert neprodá a střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se střetu zájmů vyhnul.
- Domácí
- Zákon o střetu zájmů
- Andrej Babiš
- Nemovitost
- Čapí hnízdo
- Seznam Zprávy
- Hnutí ANO
- Imoba
- Nestlé
- Akcie
- Vlastnictví
- Firmy
- Přiznání
- Sociální zabezpečení
- Platby
- Hnutí
- Zákony
- Holding
- Vliv
- Fond
- Nemovitosti
- Vláda
- Auta
- Stát
- Příjmy
- Daňové přiznání
- Střet zájmů
- Střet zájmu
- Petr Pavel
- Prezident
- Výběr redakce
- Majetkové přiznání
- Agrofert
- Svěřenské fondy