Armáda eviduje více incidentů s drony poblíž vojenských objektů

Armáda eviduje přibývající incidenty s drony nad vojenskými objekty, jsou ale způsobeny především neznalostí zákona nebo neodbornou manipulací amatérskými piloty, jde tak o běžné přestupky, sdělila mluvčí armády Magdalena Dvořáková. Armáda je podle ní připravena bezpilotní letouny detekovat a identifikovat a také je zneschopnit.
Incidenty s neznámými drony nad zařízeními kritické infrastruktury hlásila v posledních týdnech řada evropských zemí včetně Německa, Dánska, Norska či Belgie. Zatím není jasné, kdo je za přelety bezpilotních letounů nad evropskými letišti a další infrastrukturou zodpovědný. Některé státy ale vyjádřily obavy, že to může být Rusko.
Armáda později upřesnila, že typy bezpilotních letounů, které byly v současnosti zaznamenány v Německu, neeviduje. „Mimo jiné přijímáme další opatření, abychom zlepšili detekci dronů v prostoru vojenských objektů,“ uvedla Dvořáková.
Server Echo24 dříve v pátek napsal, že armáda podle mluvčí armády Zdeňky Sobarňi Košvancové eviduje drony nad vojenskými objekty. „Jejich seznam je však klasifikovanou informací,“ informovala. Dodala, že česká armáda si s aliančními partnery průběžně vyměňuje informace o hrozbách, nicméně i tyto poznatky jsou v utajovaném režimu.
Zneškodnění dronů
Armáda je podle mluvčí generálního štábu připravena drony detekovat a identifikovat a také je zneschopnit. „A to buď formou neletální – elektricko-magnetického rušení, takzvané zarušení, anebo letální – zneškodnění kinetickou silou. S volbou formy nasazení síly souvisí i možná rizika kolaterálních (vedlejších, pozn. red.) škod. Podmínky nasazení Armády ČR na území Česka jsou definovány zákony,“ dodala.
Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá serveru Echo24 sdělila, že tuzemské úřady spolupracují se zahraničními partnery a předávají si informace, aby pomáhaly zvyšovat odolnost vůči těmto incidentům. „Česko má nastavený systém ochrany vzdušného prostoru, který zajišťuje Armáda ČR a dle hrozby by reagovala adekvátně. Dále má oprávnění zasahovat proti dronům Policie ČR a Vojenská policie a taktéž by reakce odpovídala druhu a typu hrozby,“ uvedla Malá.