168 hodin: Bekovi stát platí byt za 57 tisíc měsíčně. Bartoš to obhajoval vysokou inflací

před 2 h hodinami

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) na resortu řeší, kde by mohl ve školství škrtat. Pokud se ale jedná o jeho vlastní bydlení, šetření jde stranou. Domů se z resortu vrací do luxusní rezidence na pražském Břevnově, zjistil deník MF Dnes. Cena pronájmu činí přes 57 tisíc korun měsíčně, za ministra ho platí stát. Bek bydlí i nad poměry ostatních ministrů, po Praze by sehnal byty podobné a výrazně levnější. Pro 168 hodin natáčel David Sebíně.

Moderní třípokojový byt si Bek vybral ještě jako ministr pro evropské záležitosti. „Je jasné, že bydlení v širším centru Prahy je cenově náročnější, než je například v menších městech,“ odůvodnil Bek. „Ministr školství potřebuje učitele na své straně. Tohle je určitě něco, co k tomu nepřidá. Pokud si ministr pronajímá byt, za nějž platí mnohem víc, než je průměrný plat učitele, říkáte si, jak ten člověk vůbec může rozumět tomu, co učitelé potřebují a jaké problémy mají,“ okomentovala předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. „Je to na Břevnově, ještě na hranici se Střešovicemi, které patří k nejluxusnější části v Praze. Jsou tam prvorepublikové vily, které se dost často prodávají i třeba kolem sto milionů korun. Navíc je to poblíž Pražského hradu, takže opravdu luxusní lokalita,“ popisuje realitní makléř Radek Šitera. Břevnovský rezident Bek je ve vládě Petra Fialy (ODS) v čerpání peněz na bydlení rekordmanem. Redaktorům ČT odpovědělo třináct resortů, že bydlení platí čtyřem ministrům. Byt ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) měsíčně stojí 31 tisíc, bydlení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vyjde resort na třicet tisíc. Cena pronájmu ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) pak činí devatenáct tisíc měsíčně. „Rozdíl, když si porovnáte i to, co platí kolegové ve vládě, je vysvětlený primárně velikostí bytu,“ brání se Bek.

Ministerstva vlastní téměř čtyři sta bytů Jak Česká televize zjistila, ministerstva vlastní dohromady téměř čtyři sta bytů. Volných je aktuálně pětadvacet. Bek však do ministerského bytu nechtěl. „Jsem, pokud vím, jedním z ministrů, který se kvůli výkonu funkce přestěhoval do Prahy s celou rodinou,“ sdělil. „Z mého pohledu není rozumné, aby ministr, když má malé dítě, opustil rodinu a žil s ním pouze po víkendech nebo jednou za čtrnáct dní o víkendu. Takže většina ministrů má bydlení, které odpovídá potřebě jednoho člověka. Já od začátku působení ve vládě potřebuji byt, který umožňuje fungování s rodinou, což je tři plus kuchyňský kout o osmdesáti metrech čtverečních,“ dodal. „Ministerstvo školství má k dispozici pouze bytové jednotky typu garsonka, kde je bydlení s rodinou mimořádně komplikované,“ potvrdila mluvčí resortu Tereza Fojtová. „Panu ministrovi určitě nikdo nemůže vyčítat, že chce být s rodinou – vzhledem k tomu, že má malé dítě. Ale asi by měl vážit, jaké to bude bydlení, jestli to bude v luxusní čtvrti, jestli by nebylo vhodnější bydlet v něčem levnějším,“ podotkl politolog z Fakulty sociálních věd UK Michael Drašnar. Stejně velkých bytů je po Praze k pronájmu celá řada. Třeba na Vinohradech vyjde takový pronájem i s poplatky na 31 tisíc, v Karlíně stejně tak, v Libni na 27 tisíc. Na Břevnově pak na 32 tisíc a nebo ve Strašnicích na 33 tisíc korun. „Chápu, že ministr, pokud je v Praze a má rodinu, musí někde bydlet. Vůbec nevím, jak ta částka vznikla, přijde mi velmi nadstandardní i na poměry Prahy,“ míní Mazancová.