Amazonie je bez vody. Umírají delfíni, lodě uvázly na mělčinách, zastavila se doprava léků i potravin

Tato oblast jižní Ameriky si totiž do jisté míry „vytváří“ vlastní klima, pro které je typický takzvaný malý koloběh vody – co se ze země odpaří, to v této oblasti většinou i spadne.

V odlesněných oblastech je ale mnohem menší zásoba vody k výparu, která pak chybí v západních oblastech Amazonie pro tvorbu dešťových oblaků. Ačkoliv je tento fakt dlouhodobě zdůrazňován, rychlost odlesňovaní zůstává velmi vysoká. Při neměnném tempu odlesňování hrozí, že v poměrně brzké době překoná amazonský prales bod zlomu (který se přiblížil i kvůli probíhající změně klimatu), a následně dojde k jeho přeměně na savanu.