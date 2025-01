Americká odpověď na concorde. Soukromý tryskáč XB-1 překonal hranici zvuku

Podle AP jde o první proudový letoun nezávisle vyvinutý soukromou společností, který tohoto milníku dosáhl. „Malá skupina talentovaných a odhodlaných inženýrů dokázala to, na co byly dříve třeba vlády a miliardy dolarů,“ uvedl zakladatel a generální ředitel Boom Technology Blake Scholl. „Nadzvukový let XB-1 dokazuje, že technologie pro nadzvukové lety s cestujícími je na světě,“ dodal Scholl.