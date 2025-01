V Dánsku objevili pravěkou zkamenělinu rybích zvratků

Nadšenec do paleontologie Peter Bennicke zkamenělinu našel na pobřežním útesu Stevns Klint, který je na seznamu UNESCO díky svým bohatým nalezištím zkamenělin. Bennicke podle BBC řekl , že narazil na neobvykle vypadající úlomky, z nichž se nakonec vyklubaly kousky mořského živočicha lilijice v kusu křídy.

Dán zkamenělinu odvezl do místního muzea, kde zjistili, že se zvratky skládají nejméně ze dvou různých druhů lilijic, upřesnil The Guardian. Muzeum také potvrdilo, že zkamenělinu lze datovat do konce období křídy před 66 miliony lety. Tedy do doby, kdy ještě žili dinosauři.