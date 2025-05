Zdivočelá země se vrací. Na temnou minulost republiky se zaměří výzkumný projekt

Stačilo jenom pár let a země zdivočela – v románu Jiřího Stránského, ve stejnojmenném seriálu České televize, ale především ve skutečnosti. Každá vlna, nacistická i komunistická, se svým způsobem propsala do úředních záznamů, jinak zase do krajiny, do země nebo do paměti.

Například důlní závod a zajatecký tábor Rolava připomíná fantasy krajinu a nabízí působivé scenérie pro fotografy. Toto dnes romantické místo ale vzniklo pro potřeby nacistické válečné mašinérie, zůstává stále pomníkem otrocké práce válečných zajatců. O své historii zdánlivě mlčí také tamní hřbitov a zbytky kostela, které jako jediné přečkaly poválečné události z někdejší rozlehlé obce v hraničním pásu.

Nejen jejich příběhy chce vyprávět unikátní výzkumný projekt Zdivočelá země. Spojuje s archeology, historiky, etnology, filozofy, specialisty na krajinnou geofyziku, strojní inženýrství, ale také třeba na geomatiku.