Tiché nebezpečí pod městy. Podzemní klimatická změna ohrožuje jejich domy i obyvatele

Sklepy, tunely a podzemní doprava – to všechno odvádí teplo do okolní země. Metro ho například uvolňuje pří brždění, které potom země pohltí. Tím se zvýší teplota v okolí a koleje se o to více ještě rozpálí. Vlaky kvůli tomu pak někdy musí zpomalit, nebo dokonce zastavit, aby nezpůsobily dopravní nehodu. Během léta tak teploty například v londýnském metru přesahují někdy i třicet stupňů Celsia a například v roce 2006 vyšplhaly až k neuvěřitelným sedmačtyřiceti stupňům.

Takto zvýšené teploty pod povrchem se pak spojují s teplem na povrchu a společně mají negativní dopad i na lidské zdraví. Mohou totiž kromě nevolnosti z horka způsobit i dehydrataci, křeče, astma, úpal a vysoký krevní tlak.

K oteplení země ve městech přispívá celá řada zařízení – hlavně podzemní potrubí, vysokonapěťové kabely či systémy dálkového vytápění. Také používáním domácích spotřebičů nebo vytápěním vnitřních prostor vznikají tepelné ztráty, které mnohdy přivádějí teplo do země. Tohle všechno se nasčítá a je důvodem vzniku podpovrchových tepelných ostrovů. Popsali to vědci v odborném žurnálu Nature Communications Engineering.

Města na rozpálené plotně

Nad zemí se k tomu všemu ještě přidá městská výstavba z asfaltu a betonu, která pohltí dopadající sluneční paprsky. Tepelné ostrovy tak vznikají i nad zemí a v důsledku oteplování planety jich přibývá. Zjednodušeně řečeno: zástavba nad zemí pohltí sluneční záření, což oteplí okolní vzduch a okolní vzduch oteplí podzemí.

Tepelné ostrovy se tak doslova otiskávají do Země. Příkladem takového městského tepelného ostrovu u nás může být třeba centrum Prahy, kde tento týden vystoupaly teploty až ke třiatřiceti stupňům, zatímco v okolí bylo i o tři stupně méně.