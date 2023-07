Stačí zpomalit a napnout plachty. Lodní doprava může snížit emise na polovinu už do roku 2030

Současně ale přispívají ke zhoršování klimatické změny. Spalování fosilních paliv v motorech těchto obřích lodí představuje asi tři procenta celkových emisí. To se může zdát málo, ale podle klimatologů stojí za to zabránit vypuštění každé tuny oxidu uhličitého.

Bryan Comer, který vede námořní program v Mezinárodní radě pro čistou dopravu, pro odborný web Technology Review uvedl, že se to může podařit. „Nemyslím si, že je čistě z technického hlediska obtížné toto odvětví vyčistit nebo dekarbonizovat, je to jenom politicky náročnější,“ říká.

Nová dohoda nastavila i milníky, kterými lodní doprava během cesty k nule projde. Do roku 2030 by měly být emise alespoň o pětinu nižší než v roce 2008 a do roku 2040 alespoň o 70 procent. Dohoda také uvádí, že do roku 2030 by měly nízkoemisní zdroje tvořit alespoň pět procent energie používané v lodní dopravě.

Další možností by se mohla stát alternativní paliva, s nimiž se už dnes také experimentuje. Většina z nich, s výjimkou vodíku, sice při spalování stále uvolňuje skleníkové plyny, ale například výroba biopaliv i syntetických paliv může odčerpávat uhlík z atmosféry.

Výsledkem je v obou případech snížení, nebo dokonce odstranění celkového množství emisí, které se dostávají do atmosféry. Hlavní výhodou v tomto případě je fakt, že většina těchto pohonných hmot se dá využít i s motory, kterými disponují současné lodě.

V červnu 2023 vznikla analýza poradenské společnosti CE Delft, která spočítala, kolik by se takto dalo ušetřit. Podle ní by se jen kombinací tří výše popsaných postupů daly omezit do konce této dekády emise skleníkových plynů z lodní dopravy o polovinu. Nebylo by to ale zadarmo: stejné změny by zvýšily náklady na lodní dopravu o šest až čtrnáct procent oproti současnosti.

Překážky na dlouhé cestě

Splnit vzdálenější cíle už bude náročnější a podle expertů se to neobejde bez paliv, která vůbec neuvolňují při spalování oxidu uhličitý. V současné době se nabízí jediné – vodík. V menším se už ale testují další, zejména metan a čpavek, než se je ale podaří nasadit do praxe, může to trvat mnohem déle, než je zapotřebí.

Příliš nepokročil ani vývoj čistě elektrického pohonu pro větší lodě.

IMO plánuje, že se tomuto tématu bude věnovat i v budoucnosti. Chce usilovat o zavedení nových opatření, která pomohou lodní dopravě dosáhnout naplánovaných cílů. Patří mezi ně i postupné snižování povolených emisí z paliv a také nastavení ekonomických opatření, která by mohla stanovit cenu emisí skleníkových plynů.