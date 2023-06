Útoky na přehrady historie válčení zná. Dle Ženevských úmluv jsou nepřípustné

Několikrát v dějinách se stalo, že válčící strany tato pravidla naopak respektovaly. Například během vietnamské války Severní Vietnam instaloval na hliněné hráze a přehrady v okolí Haiphongu a Hanoje značné množství protiletadlových děl a raket.

Američané se shodli, že vojenská nutnost je opravňuje k leteckým útokům na tato postavení. Zásah by ovšem zničil nejen nepřátelské pozice, ale i přehrady. To by mělo za následek rozsáhlé záplavy a pravděpodobnou smrt několika set tisíc civilistů, což by podle názoru amerických úřadů bylo neúměrné vojenské výhodě, kterou bylo možné získat.

Když prezident Richard Nixon misi nakonec schválil, byla provedena s jasnou podmínkou, že budou použity pouze protipěchotní bomby schopné neutralizovat nepřátelské pozice bez podstatného poškození hrází.