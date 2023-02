Zemi by před změnou klimatu mohl chránit slunečník z měsíčního prachu, navrhuje vědec

Bromley se svými kolegy zvažoval myšlenku prachového štítu už dříve, ale vždy ji musel opustit, když se ukázalo, jak by byla drahá. Zpočátku přemýšlel o tom, že by se do prostoru nad Zemí vyneslo množství uhlí nebo mořské soli –⁠ v modelech to zeslabilo sluneční záření asi o dvě procenta. Ale nakonec se tento tým rozhodl pro měsíční prach, protože náš satelit má výrazně nižší gravitaci než Země, a doprava tohoto materiálu na orbitu by tedy byla mnohem snazší i levnější. Plán počítá s těžbou milionů tun prachu, který by pak do kosmu dlouhodobě vystřelovalo elektromagnetické dělo.

Dostat na Měsíc takové těžební a pak i dopravní zařízení by podle Bromleyho bylo samozřejmě velmi nákladné a složité. Zřejmě by to vyžadovalo i vznik nové vesmírné stanice v oblasti zvané Lagrangeův bod L1, která se nachází mezi Zemí a Sluncem, která by pomáhala prach usměrňovat na ideální dráhy, aby poskytovaly naší planetě co nejvíc stínu.