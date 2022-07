Portugalské sucho je nejhorší za posledních 1200 let. Trpí víno i olivy

Ještě výrazněji se pak Azorská tlaková výše rozšířila ve 20. století - kopírovala přitom zesilování globálního oteplování.

Důsledky jsou zjevné

Autoři se zaměřili na důkazy o množství srážek, které se po stovky let zachovaly v portugalských stalagmitech. Zjistili, že s rozšiřováním Azorské tlakové výše se zimy v západním Středomoří stávaly suššími.

Studie cituje prognózy, podle nichž by se úroveň srážek mohla do konce tohoto století snížit o dalších 10 až 20 procent, což by podle autorů způsobilo, že by se zemědělství na Pyrenejském poloostrově stalo „jedním z nejzranitelnějších v Evropě“.