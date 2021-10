Češi a Slováci byli za pandemie vůči svým vládám kritičtí, Němci ne. Ukazuje to velký mezinárodní výzkum

„Zajímalo nás, do jaké míry občané spatřují přínos nařízení i pro ně samé, jak hodnotí spravedlivost opatření –⁠ tedy zda ti, kteří byli epidemií nejvíce postiženi, dostávali také největší pomoc, “ uvedla Martina Klicperová z Psychologického ústavu AV ČR.

Vědci také zjišťovali, do jaké míry měli lidé pocit, že vláda bere v úvahu jejich potřeby a zájmy celé země, jestli jim připadá, že rozhodnutí vlády jsou založena na odborném, vědeckém základě, zda jsou dobře ospravedlněná, do jaké míry cítí, že přijímaná opatření zohledňují zájmy vlivných skupin a lobbistů a konečně také, do jaké míry je současný pandemický „stav nouze“ výhodný pro vládu spíše než pro občany, doplňuje Klicperová.

Výsledky průzkumu podle autorů ukazují kritičnost občanů ČR i Slovenska vůči protipandemickým opatřením svých vlád, zatímco odpovědi občanů Spolkové republiky Německo byly vůči vládním opatřením daleko smířlivější. Například Češi a Slováci obecně nesouhlasili s výrokem, že vláda vždy rozhoduje na odborném, vědeckém základě, kdežto Němci byli vůči tomuto výroku v průměru spíše nerozhodní.