Musíme se demonstrující proti opatřením snažit pochopit, jinak rozdělení společnosti skončí tragédií, říká sociolog

„Bylo by velmi chybné házet ty lidi do jednoho pytle, je spíš potřeba porozumět jednotícím motivům. Jedním z těch společných byla určitě frustrace, která měla různé kořeny,“ myslí si Buchtík. Máme podle něj tendenci odsuzovat ty, kterým nerozumíme nebo nevěříme, kteří mají jiný názor, a tento názor pak jako lidé převádíme do teoretického nejextrémnějšího chování, za které potom dále odsuzujeme.

„Byli tam opravdu lidé, kteří přišli o práci nebo jejich živnost krachuje a oni mají pocit, že nemají možnost, jak jinak vyjádřit svůj názor. Když se zamyslíme, můžeme přijít na příčinu a zároveň jim podat pomocnou ruku. Pokud ve společnosti nebude fungovat dialog, budeme vést zákopovou válku a to by byla v této situaci tragédie,“ popisuje sociolog.