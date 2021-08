Během pandemie se mění vzdělávání, roste zájem o to individuální a odklady

Podle Venduly Kašparové z ČSÚ mezi posledními dvěma lety počet dětí ve školkách poklesl o 7311 na 357 598. Úbytek je podle ní daný snížením počtu tříletých a mladších dětí, přestože počet těchto dětí v populaci mírně stoupl. Podíl dětí mladších tří let se ve školkách od roku 2018/2019 snížil z 12,5 procenta na 9,7 procenta v minulém školním roce.

„Důvodem, proč se rodiče rozhodli takto malé dítě do školky nepřihlásit, mohla být pandemie, ale také navýšení rodičovského příspěvku v roce 2020,“ řekla. Ukazuje se tak, že počet dětí ve školkách ovlivňuje kromě demografického vývoje i zájem rodičů, počet odkladů a různá opatření v rodinné politice, dodala.

Dál se měnil i zájem o způsob plnění povinné školní docházky. Narostl zájem o individuální domácí vzdělávání, kdy žák chodí do školy jen na přezkoušení. „V minulém roce tuto možnost pro plnění základní školní docházky využilo 4600 žáků, téměř třiapůlkrát víc než v roce 2015,“ uvedl ČSÚ. Jeho pracovnice Alena Hykyšová připomněla, že domácí vzdělávání si při výuce na dálku vyzkoušeli loni všichni žáci a někteří mohli zjistit, že by jim do budoucna mohlo vyhovovat víc než ve škole.