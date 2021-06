Selhání vakcíny CureVac proti covidu je velké zklamání. A ještě větší vědecká záhada

Kathleen Neuzilová z University of Maryland School of Medicine pochybuje, že varianty plně vysvětlují slabé výsledky vakcíny CureVac. Na rozdíl od mRNA injekce společnosti CureVac podle ní vakcíny společností Pfizer-BioNTech a Moderna „fungují proti variantě alfa velmi dobře“. Upozorňuje, že je obtížné porovnávat studie různých vakcín, ale říká: „Je pro mě prostě těžké uvěřit, že by varianty mohly mít takovou míru účinku.“

Společnost CureVac neposkytla žádné údaje o tom, u kolika nakažených v její studii účinnosti se rozvinulo závažné onemocnění. Jiné vakcíny nadále zabraňují většině hospitalizací a úmrtí, i když varianty snižují jejich ochranu proti mírnému průběhu covidu.

Někteří vědci, kteří se snaží tak špatné výsledky studie CureVacu vysvětlit, poukazují na dřívější, první fázi studie vakcíny. Ta ukázala, že hladiny takzvaných neutralizačních protilátek, které brání viru vázat se na buňky, byly u příjemců vakcíny relativně nízké ve srovnání s lidmi, kteří se koronavirem nakazili přirozenou cestou. „Je dost dobře možné, že vakcína prostě není dostatečně imunogenní,“ uvedl pro odborný žurnál Science John Moore, imunolog z Weill Cornell Medicine, který se specializuje na analýzu neutralizačních protilátek.

Typ mRNA použitý vakcínou CureVac může oslabovat tvorbu protilátek, tvrdí Drew Weissman z Pensylvánské univerzity, který se podílel na některých modifikacích mRNA používaných společnostmi Pfizer-BioNTech a Moderna v jejich vakcínách. Vakcína společnosti CureVac ale používala nemodifikovanou formu mRNA. Když se do těla vstříkne přirozená mRNA, spustí produkci interferonů, signálních molekul, které mohou nabudit imunitní systém – společnost CureVac to uváděla jako výhodu svého přípravku. Weissman ale poznamenává, že interferony mohou také blokovat tvorbu takzvaných T lymfocytů, které vedou B lymfocyty k tvorbě protilátek.

Není mRNA jako mRNA

Naproti tomu společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna ve své vakcíně chemicky změnily uracil, jeden ze čtyř nukleotidů, které tvoří RNA.

Vakcíny na principu mRNA se vyvíjejí a testují už řadu let a Weissmanova skupina již v roce 2018 prokázala, že uracilem modifikovaná mRNA vyvolává na zvířecích modelech silné neutralizační protilátky a další ochranné imunitní reakce. Tento vědec dodává, že studie společnosti BioNTech porovnávající vakcíny s modifikovanou a přirozenou mRNA zjistila, že modifikace zvýšily protilátkovou odpověď. A to je přesně to, co výrobci i uživatelé od účinného očkování očekávají.