Domorodí obyvatelé v Amazonii po tisíce let nevyhubili ani jediný druh rostlin

Vyplývá to z nové vědecké studie, jejíž autoři zkoumali vývoj tří lokalit v Peru po dobu 5 tisíc let. Díky analýze mikroskopických fosilních zbytků semen v půdě došli k závěru, že někdejší obyvatelé Amazonie se dokázali přizpůsobit prostředí a nevyvíjeli žádnou aktivitu, aby to bylo naopak.

Studie skupiny biologů zveřejněná v odborném žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) poskytuje důkazy o tom, že někteří z dávných obyvatel Amazonie žili v pralese udržitelně a nijak do něj nezasahovali. Jiné výzkumy ale v minulosti ukázaly, že část domorodé populace naopak prostředí kolem sebe intenzivně přetvářela. Podle nich například některé druhy stromů, které nyní v Amazonii dominují, vysázeli v prehistorii lidé.