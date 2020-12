Kácení brazilského pralesa dosáhlo dvanáctiletého maxima. Může za to Bolsonaro, tvrdí vědci

Brazilský farmář Luciano Nezzi popsal, že oheň se v zemi vymkl kontrole a lidem nezbývá než zachránit, co půjde. Ať jsou to zvířata, domy či jiný majetek.

Brazílie tak nedodrží vlastní cíl snížit míru odlesňování na přibližně 3900 kilometrů čtverečních. K němu se zavázala v roce 2009 přijetím zákona o klimatických změnách.

Podle nových propočtů vědců ze skupiny CAT by dodržení těchto závazků pomohlo naplnit cíle klimatické dohody. Tedy že by do roku 2100 teplota na planetě stoupla nanejvýš o dva stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovou érou. Kromě zastavení odlesňování se ale státy musí rychle odpoutat také od své závislosti na uhlí.

Kácení má i lidský rozměr. „Současná vláda na nás útočí, chce nám naši zemi vyrvat z rukou,“ stěžuje si mluvčí hnutí za práva původních obyvatel O-é Kayapo. K volání indiánských kmenů i aktivistů po záchraně pralesa se připojili i světoví politici - francouzský prezident Macron nebo nově zvolený americký prezident Joe Biden. „Hned první den bych se znovu připojil k Pařížské klimatické dohodě a postrčil tak svět kupředu,“ oznámil Biden.