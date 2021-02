Vraždili, aby se zavděčili Hitlerovi. Historici zmapovali málo známé velitele v protektorátu

Už od konce války se vede diskuse o tom, kdo byli tito velitelé bezpečnostní a pořádkové policie nebo gestapa. Šlo o úředníky, kteří „jen“ podepisovali rozkazy, nebo skutečné vrahy? Pohled na ně se během téměř osmdesáti let výrazně měnil.

„Bezprostředně po válce se jevili jako sadističtí primitivové. V 60. letech pak začal převládat názor, že to byli spíše technokrati – taková kolečka v soukolí, která plnila svůj úkol a rozkazy. Dnes se přikláníme ještě k trochu jiné interpretaci – byli to lidé, kteří budovali sebevědomě své kariéry, ale zároveň plně souzněli s režimem. Nemuseli dělat něco, s čím nesouhlasili. Řada z nich byli fanatičtí nacisté. A zároveň chtěli ukázat, že jsou nejlepší. To vedlo k vyhrocení holocaustu, nebo i východní politiky, právě tito snaživí velitelé situaci radikalizovali. Rozkazy vykonávali s větší vervou, než by museli,“ vysvětluje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Vajskebr. Spolu s Petrem Kaňákem napsali o těchto velitelích novou knihu Kariéry ve službách nacismu. Nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava.

Němci si protektorát oblíbili. Cítili se tady v bezpečí

Ve své publikaci se zaměřují pouze na velitele, kteří působili na českém území. A bylo jich několik – v těch nejvyšších funkcích totiž nacisté zůstávali zpravidla jen několik měsíců, maximálně dva roky, a pak se museli přesunout jinam – zpět do Německa, Francie, nebo do dalších okupovaných oblastí.

Praha pro ně byla velice oblíbenou destinací. „Velitelé sem brali své rodiny, dostali tady krásné byty, nebo dokonce vily, a měli zde veškerý komfort. Zdejší obyvatelé tu poměrně ovládali němčinu, takže nebyl problém sehnat služebnictvo. Nálety tady byly až na konci války, takže i v tomto ohledu tady bylo bezpečno. Přestože byli pak velitelé odesláni jinam, tak svoji rodinu často v protektorátu nechávali. A kuriózní je, že sem své rodiny posílali i ti, kteří tady ani nesloužili,“ popisuje Vajskebr.

Do vyšších funkcí se v protektorátu dostávali pouze říšští Němci. „Nikdo jiný tam proniknout nemohl, nebo nestačil vystoupat po kariérním žebříčku. Okupace trvala od roku 1939 do roku 1945 a třeba sudetští Němci tak nestihli tu kariéru udělat, vystoupat po těch hodnostních stupních. Do značné míry také personální politiku bezpečnostní policie řídil Reinhard Heydrich, který měl nedůvěru k sudetským Němcům,“ vysvětluje historik. Kdyby podle něj válka trvala dalších několik let, i sudetští Němci by časem mohli velet.

Jedinou podstatnou výjimku tak v protektorátu tvořil státní tajemník Karl Hermann Frank, původně knihkupec z Karlových Varů.