Čeští vědci objevili v Africe neznámé druhy „myší“. Mají bizarně protáhlé hlavy a žijí ve velehorách

„Stejně jako u mnoha podobných objevů v současnosti, stála na začátku rutinní analýza DNA nasbíraných vzorků,“ řekl Bryja k objevům. Po následné analýze vědci zjistili, že jde o nové druhy savců.

„Analýza tvaru lebek a vnějších morfologických znaků pak ukázala, že tyto druhy jsou zřetelně odlišitelné od příbuzných druhů a rovněž žijí v jiných ekologických podmínkách,“ dodal Bryja, jehož tým studuje evoluci biologické rozmanitosti na příkladu drobných savců ve východoafrických horách.

Bryja řekl, že tým byl poprvé v Etiopii v roce 2012, později se vrátili ještě několikrát. „Genetické analýzy, které poprvé naznačily, že by to mohl být nový druh, jsou staré tak tři roky. Popis a srovnávání se známými druhy je pak celkem mravenčí práce. Takže to trvalo a publikace vyšla až letos,“ uvedl. Nyní se tým zabývá fyziologií těchto horských druhů a studiem mechanismů, které jim umožňují život v takové nadmořské výšce.

Od svých příbuzných žijících v níže položených oblastech se zřetelně liší nejen svou DNA, ale také vzhledem. Ostatně tomu odpovídá i latinský název Stenocephalemys – jednotlivé části slova odkazují ke specifickému tvaru lebky, úzké a protáhlé.

Někteří zástupci tohoto rodu se vyznačují velice malou vzdáleností mezi očima. Mají je jakoby posunuté na vršek hlavy. „To má své opodstatnění. V tundře, kde chybí lesní pokryv, jsou hlodavci daleko méně kryti před útoky shora, od dravců, musejí mít tedy oči ‚na stopkách‘ – k tomu jim jejich umístění pomáhá. Podobné znaky vídáme i u jiných vysokohorských rodů, naopak druhy patřící k témuž rodu, avšak žijící v lesích v nížinách, mají oči dál od sebe,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu.

Přenášejí viry, které mohou být nebezpečné i pro člověka

Podle vědců může mít výzkum nově objevených hlodavců praktický význam i pro člověka. Jsou totiž přenašeči hantavirů, jejichž nový druh v minulých letech popsali vědci z ÚBO právě u tohoto rodu. Hantaviry způsobují například krvácivou horečku a další komplikace. Hlodavci virus vylučují močí, stolicí a slinami. Vakcína proti těmto virům dosud neexistuje.