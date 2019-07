Oteplování osvobozuje smrtící viry a bakterie z ledového vězení

Propuknutí antraxu (sněti slezinné) na severosibiřském poloostrově Jamal na konci července zabilo dvanáctiletého chlapce a desítky lidí musely být hospitalizovány. Smrtící bakterie se v oblasti objevila poprvé po 75 letech. Podle vědců se do ovzduší dostala z rozmrzajícího těla soba, který na následky antraxu uhynul před desítkami let. Bakterie se pak začaly šířit a zabíjet celá stáda.

Podle Malejeva by mohla propuknutí antraxu zmírnit plošná vakcinace sobů. Od té se ustoupilo asi před deseti lety kvůli domnělému vymizení nákazy z regionu.

Do výzkumu klimatických změn se neinvestuje, stěžují si ruští vědci

Ruští vědci si stěžují na to, že místo investic do výzkumu klimatických změn přicházejí ve vědě škrty a peníze se utrácejí jen při reakcích na mimořádné situace. Oceánolog z Ruského hydrometeorologického ústavu Valerij Malinin připomíná rok 2010 a spuštění programu klimatického výzkumu poté, co požáry seslaly na Moskvu dusivý kouř. Program byl následně „zcela pohřben“.