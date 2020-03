Koronavirus útočil v podobě dvou kmenů, naznačuje čínský výzkum

Výzkum, který vznikl na jedné z pekingských univerzit, popsal, že existují dva typy nového koronaviru – autoři označují jednu z forem za více agresivní, druhou za méně agresivní. Vědci to zjistili analýzou 103 genomů viru, které byly zveřejněné. Z těchto vzorků odebraných nakaženým osobám zjistili, že 70 procent vzorků patří agresivnějšímu typu a 30 procent tomu méně agresivnímu.

Platilo přitom, že právě virus označovaný jako agresivnější, se objevoval u počátečních případů ve Wu-chanu, kde zřejmě vzniknul. Vědci se domnívají, že se vyvinul ze své méně agresivní formy.

Zpočátku tedy podle nich existovala jen mírnější forma, která se změnila na agresivnější, ale ta byla více utlumena – nyní by se měla šířit ta mírnější.

Viry se mění

Podle této studie zřejmě virus prošel mnoha změnami, mutacemi a rekombinacemi, které způsobily, že vzniklo několik jeho kmenů. Autoři výzkumu ale varují, že vycházejí z velmi omezeného vzorku, takže jejich výzkum nemusí odpovídat realitě. Domnívají se, že nyní by se právě vývoji viru měla věnovat větší pozornost a měly by vzniknout detailnější analýzy, které by fenomém více prostudovaly.