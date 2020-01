Wuchanský koronavirus se na lidi mohl přenést z hadů, tvrdí genetická analýza

„Tato nová možnost je vzrušující,“ komentoval výsledky vědec Haitao Guo z Pittsburské univerzity, který tuto studii připomínkoval. „Potřebujeme ale více experimentálních důkazů, nicméně tohle nám dává jasnou stopu,“ dodal.

Jak vznikl wuchanský virus?

Vědci zvažují variantu, že nový virus vznikl zkombinováním dvou virů – jednoho od netopýrů a druhého od hadů. To se podle Petera Rabinowitze z Washingtonské univerzity v Seattlu může stát, pokud jsou dva druhy držené delší dobu v těsné blízkosti. A přesně takové podmínky na wuchanském trhu panovaly.

Rabinowitz si myslí, že se virus mezi hady a netopýry přenesl vzduchem. „Je to stále jenom spekulace, ale pokud se virus nachází ve výkalech nebo slinách hadů, mohl by se stát aerosolem a pak být lidmi vdechnut – pokud by se na jednom místě nacházelo dostatek lidí a hadů,“ uvedl výzkumník.