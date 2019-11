Spalničky umí „vymazat paměť“ imunitnímu systému. Jsou tak ještě nebezpečnější, zjistili vědci

Podle autorů tohoto objevu tím ještě více stoupá důležitost očkování. Spalničky jsou vysoce nakažlivou virovou chorobou, která je stále jednou z hlavních příčin dětské úmrtnosti. Celosvětově sice počet úmrtí klesá, ale v posledních letech se nemoc vrací i do zemí, kde byla v minulosti vymýcená – problém se týká také České republiky.

Účinek spalniček se dá podle nového výzkumu přirovnat k amnézii. Poté, co se člověk touto chorobou nakazí, zapomene tělo, jak bojovalo s mikroorganismy, které dříve dokázalo bez problémů porazit. V podstatě spalničky resetují imunitní systém do původního stavu, což výrazně snižuje jeho schopnost porazit infekce, které v budoucnu potká.

Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky. Do karantény musí také všichni neočkovaní, kteří se s nemocným setkali.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění. Inkubační doba, tedy čas od vniknutí původce nákazy do organismu až po první příznaky, je zhruba 7 až 21 dní.

Vědci na to upozornili poté, co detailně zkoumali neočkované děti z protestantské komunity v Nizozemsku. Lékaři odebrali roku 2013 krev dětem během vypuknutí epidemie a pak ještě dva měsíce poté. Působení viru v krvi pak zkoumaly vědecké týmy ve Spojených státech, Nizozemí a Velké Británii. Experti se soustředili na dopad spalniček na protilátky a imunitní systém.

Problém je, že virus spalniček umí tyto buňky napadat, infikovat a ničit – a to pak způsobuje imunitní amnézii. Podle výsledků zveřejněných v odborném žurnálu Science u zkoumaných dětí došlo po spalničkách k úbytku průměrně dvaceti procent protilátek. U jednoho z dětí, které postihly spalničky výjimečně silně, došlo k úbytku 73 procent protilátek. „Spalničky jsou jako prvních deset let neléčené infekce HIV, ale vtěsnaných do několika týdnů,“ uvedl Michael Mina pro britskou stanici BBC.

Největší problém je v oblasti subsaharské Afriky

Vědci zatím nebyli schopní popsat tento problém dokonale. Protilátky totiž nejsou rovnocenné – některé jsou jen velmi málo účinné, ale jiné mohou být schopné zcela zničit nějakého mikroskopického útočníka. Pokud dojde k poškození nebo zničení této důležité protilátky, může to být opravdu zásadní problém.