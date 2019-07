Konspirace o nafilmovaném přistání na Měsíci se šířila i bez internetu. V době knih jí věřilo víc lidí

První konspirace o tom, že přistání Apolla 11 na Měsíci by mohlo být zinscenované, se začaly šířit téměř okamžitě po návratu astronautů na Zemi. Nejvíc k němu ale přispěl Američan Bill Kaysing. Roku 1974 vydal knihu s názvem We Never Went to the Moon neboli Nikdy jsme nebyli na Měsíci. Kaying v době, kdy knihu psal, pracoval jako autor technických manuálů pro společnost Rocketdyne. Ta fungovala jako kontraktor pro kosmický průmysl, takže se zdálo, že Kaysing ví, o čem mluví. Ve skutečnosti se ale ničemu spojenému s raketami nevěnoval.