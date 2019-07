Počítač, díky němuž Apollo 11 přistálo na Měsíci, byl slabší než dnešní kalkulačky

Všechny tyto proměnné vedly k tomu, že bylo zapotřebí něčeho, co dostalo jméno softwarová architektura. Za její vznik zodpovídal inženýr Hal Laning.

Uvažovalo se i o tom, že by mise vycházející z Apolla mohly cestovat také hlouběji do sluneční soustavy, kde už obrovské vzdálenosti způsobují problémy v komunikaci; například na Mars letí signál asi 13 minut.

NASA se navíc obávala, že by Sovětský svaz mohl zkusit narušit komunikaci mezi velením v Houstonu a americkými kosmickými loděmi. A právě pro tento případ byl palubní počítač zásadní – mohl totiž ovládat loď bez nutnosti komunikace se Zemí.

Test sestupem

Nejnáročnější test schopností zažil počítač Apolla během posledních minut při sestupu modulu Eagle na Měsíc. Při něm totiž začal hlásit, že by mělo dojít k pádu.

Něco takového by samozřejmě byla katastrofa a bylo by třeba misi okamžitě přerušit. V Houstonu ovšem jednomu z inženýrů došlo, kde je problém – počítač byl přetížený. Sice o pouhá čtyři procenta, ale i to představovalo problém. Letové středisko tedy schválilo, že se v misi bude pokračovat, a chytře naprogramovaný počítač si s tímto úkolem poradil.

Kromě již výše popsaného dopadu na miniaturizaci měl mít tento počítač v budoucnu řadu dalších důsledků; stal se mimo jiné základem experimentálního systému ovládání letadla, kterému se říká fly-by-wire, jejž letečtí konstruktéři poprvé použili v letounu F-8 Crusader.

Původně byl sice určený pro citlivější řízení vojenských letadel, ale později se stal základem ovládání pro americké raketoplány. A vlastně je tak předchůdcem všech počítačů, které dnes pomocí fly-by-wire řídí komerční letadla.