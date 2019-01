V Austrálii jsou blízko k vymýcení rakoviny děložního čípku. Možné je to i v Česku, říkají experti

Austrálie se pravděpodobně stane první zemí světa, kde se podaří zcela eliminovat onemocnění rakovinou děložního čípku. Ze studie zveřejněné v prestižním odborném časopisu The Lancet by se tak mohlo stát v horizontu dvaceti let. Výsledky studie podle českých expertů dobře ukazují, čeho lze dosáhnout díky dobře nastaveným a vzájemně se doplňujícím očkovacím a screeningovým programům.