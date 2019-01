Rudé zatmění Měsíce ponoří Česko v noci na pondělí do karmínové tmy

Úplné zatmění Měsíce bude trvat hodinu a dvě minuty – podle astronomů z České astronomické společnosti a Astronomického ústavu to bude velmi zajímavá podívaná. Měsíc totiž při tomto úplném zatmění z oblohy nezmizí, bude na něj ale dopadat jen červená část spektra slunečního světla. Měsíc tak „chytne“ zvláštní naoranžovělou, cihlově červenou, rudou, nebo dokonce nahnědlou barvu.

Co a kdy bude vidět?

Zatmění bude z území Česka vidět v pondělí 21. ledna brzy nad ránem. Už těsně po 4:15 to bude vypadat, jako by Měsíc začal z levé horní strany tmavnout. To bude trvat asi hodinu, Měsíc bude přitom dost vysoko nad západním obzorem, takže ho bude možné dobře pozorovat.

Samotné úplné zatmění začne v 5:41 ráno. Na obloze se v tento čas odehraje velké kosmické divadlo: ve stejné době totiž bude nízko nad jihovýchodem vycházet jasná, a tedy dobře viditelná dvojice planet Venuše a Jupiter. Právě v této době by mohl být vidět výše popsaný tyrkysový jev.