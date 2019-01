Měsíc zřejmě zažije velmi rušný rok. Po Číňanech se na něj chystají Indové, Izraelci, Němci a Američané

Na jaře by na Měsíc měl dosednout i izraelský přistávací modul Beresheet, který by tam byl prvním soukromým přístrojem. „To, co Čína dokázala jako národ, teď dokáže jedna izraelská nezisková firma se čtyřiceti zaměstnanci,“ věří Jariv Baš, spoluzakladatel společnosti SpaceIL, která se na Měsíc chystá.

Vznikne u Měsíce nová kosmická stanice?

Tradiční vesmírné velmoci mezitím debatují o nové kosmické stanici na orbitě Měsíce. „Neříkáme: Pojďme zpět na Měsíc. Protože to by znamenalo vrátit se k vesmírným závodům z šedesátých let minulého století, ale pojďme vpřed na Měsíc. A to společně,“ podotýká Johann-Dietrich Wörner, ředitel Evropské kosmické agentury ESA.

Stanice by mohla sloužit jako výchozí bod pro lety dál do kosmu. Její realizace je ale zatím v nedohlednu.