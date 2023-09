Obavy z izolace a odklonu od demokracie Meloniová nenaplnila. Potýká se s migrací a ekonomikou

Přesně před rokem získala strana Giorgie Meloniové ve volbách šestadvacet procent a první místo. Navíc nechala daleko za sebou pravicové koaliční partnery a mohla si diktovat podmínky pro sestavení nové vlády.

V posledních měsících se ale první italská premiérka v dějinách potýká s politickými problémy. „Může se určitě opřít o to, že v Itálii teď není žádný politický lídr, kterému by rostly preference, a to ani v opozici. V tom je její síla, nemá konkurenci,“ podotýká komentátorka Huffington Post Angela Maurová.

Meloniová se sama označuje za outsidera, který zpočátku kritiky příjemně překvapil. Ve funkci navázala na Maria Draghiho a pokračuje v podpoře Ukrajiny. Nečekaně umírněně vystupovala někdejší odpůrkyně eura i v Bruselu, a to hlavně proto, aby Itálie dostala další balík postcovidové pomoci z evropských fondů.

Tvrdší rétorika kvůli migraci

K ostřejší nacionalistické politice se vrátila až v posledních týdnech – kvůli novému přílivu migrantů. „Především nedovolím, aby se z Itálie stal uprchlický tábor celé Evropy,“ uvedla.