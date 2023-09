Ukrajinci na jihu prorazili druhou ruskou obrannou linii. Těžká technika ale chybí, hodnotí experti

„Ukrajinské síly rozšiřují průlom, který již provedly v jedné ruské obranné linii, a zřejmě manévrují s další technikou a vojáky do taktických týlových oblastí této linie. Zdá se, že ukrajinské síly dosahují úspěchů v bezprostřední blízkosti dosud neprolomené ruské obranné linie,“ hodnotí americký institut.

Američtí analytici ale zatím nejsou schopni konstatovat, že se v případě postupu u Verbove jedná o průlom ruské obrany, neboť v této části bojiště nebyla dosud pozorována ukrajinská těžká technika. Její přítomnost by podle ISW naznačovala průlom druhé obranné linie a snahu Ukrajinců o jeho rozšíření.

Ruský ministr obrany Šojgu podle agentury TASS uvedl, že ukrajinská protiofenziva je neúspěšná. Kyjev se to podle něj snaží zakrýt „teroristickými útoky“ na civilní objekty, které pak vydává za vojenská vítězství. „Od začátku takzvané ofenzivy přesáhly ztráty nepřítele 66 tisíc lidí a 7600 kusů zbraní,“ řekl Šojgu novinářům po setkání s vedením ruských ozbrojených sil.

Takové informace však není možné nezávisle ověřit, Ukrajina ani Rusko své ztráty na bojišti oficiálně nezveřejňují. Předpokládá se však, že intenzivní boje si vyžadují značné lidské i materiální ztráty na obou stranách.

Kyjev zahájil protiútok před čtvrt rokem

Ukrajinské síly zahájily před zhruba třemi měsíci protiofenzivu v Záporožské a Doněcké oblasti, jejíž primární cíl je překonat Rusy vybudovaná opevnění a následně se pokusit o přerušení ruského pozemního koridoru podél Azovského moře. To by znamenalo přímé vojenské ohrožení Ruskem anektovaného poloostrova Krym.

Po dosud převážně statických bojích zaznamenala ukrajinská vojska v posledních týdnech úspěchy u obce Robotyne, která podle analytiků tvořila jeden z opěrných bodů ruské obrany.

Za obránci na frontové linii dorazil v uplynulých dnech i sám Zelenskyj. „Je extrémně důležité podporovat naše vojáky, mluvit s veliteli brigád a veliteli praporů. Je velmi, velmi užitečné slyšet přímo od nich, co přesně chybí, čeho už je dostatek a co je třeba změnit,“ uvedl prezident.

I přes výzvy k evakuaci zůstává u jihoukrajinského Melitopolu ve svých domovech část civilního obyvatelstva. „Já jsem zodpovědná za svoje děti, jsem si dobře vědoma toho, co dělám a co bych měla dělat. Rakety létají všude. Nabídli nám evakuaci do Záporoží, ale kdo mi zaručí, že tam je bezpečno?,“ táže se obyvatelka Huljajpole Svitlana.