Ukrajinští mariňáci překvapují okupanty a osvobodili řadu obcí. Čelí ale vyčerpání nebo minám

Plukovník Eric Schwartz, který výpad vedl, se domníval, že malá, rychle se pohybující obrněná síla by zmátla a demoralizovala irácké obránce Bagdádu a možná by mohla zabránit pomalému a krvavému útoku na město. Bleskový úder měl úspěch, jelikož vojákům se podařilo prolomit obranu Bagdádu. Zemřely tehdy stovky iráckých vojáků a polovojenských jednotek, ale pouze jediný Američan, píše Forbes .

Video of the assault on Makarivka by Ukraine's 35th Marine Brigade with a combination of tanks and MRAPs. https://t.co/M2Q8NcJsOO pic.twitter.com/1CMIwj6ZU2

Mariňáci používají na jihu Ukrajiny v údolí řeky Mokri Jaly taktiku, která se vyplatila americké armádě před dvaceti lety, na jaře 2003, kdy začínala invaze do Iráku. Americké vedení tehdy spojilo prapor 3. pěší divize americké armády, 29 tanků M-1, 14 bojových vozidel M-2 a několik obrněných transportérů M-113 do městské útočné operační skupiny. Ta vyrazila přímo do Bagdádu několik dní před plánovaným útokem koalice čítající celou řadu brigád.

Pěchota následně sesedne a zajistí oblast. „Nečekali od nás takovou rychlost, když jsme jeli na mastiffech,“ poznamenal jeden z mariňáků poté, co 35. brigáda dorazil do osvobozené Makarivky.

Rychlé útočné jízdy jsou ale účinné jen za určitých podmínek. Pokud by se kolona dostala do otevřeného prostoru, které Rusové hustě zaminovali, pravděpodobně by mariňáci takové úspěchy neslavili. Obrovský problém by představovala také ztráta pouhých několika vozidel. To se málem stalo i Američanům v Iráku v roce 2003, připomíná Forbes.

Během první bleskové útočné jízdy totiž irácká raketa znehybnila jeden z tanků M-1. Pracovní skupina následně promarnila půl hodiny snahou uvést tank znovu do pohybu, přičemž morálka vojáků během této doby značně poklesla. „Psychologický dopad ztráty obrněného vozidla je velký,“ poznamenal jeden důstojník. Schwartz nakonec nařídil koloně, aby tank opustila a pokračovala v pohybu, čímž zřejmě zachránil situaci.

Těžké ztráty u nových brigád

Nové ukrajinské brigády včetně mariňáků mají k dispozici západní zbraně od zemí NATO a také západní výcvik. Za posledních několik měsíců devět ukrajinských brigád, celkem 36 tisíc vojáků, prošlo čtyř až šestitýdenním výcvikem v kombinovaném boji se zbraněmi. Mezi nimi i mariňáci, kteří nosí americké útočné pušky M4 a řídí vozy Humvee. „Nikdy nejsem unavený, jsem v ukrajinské námořní pěchotě,“ řekl listu The New York Times velitel praporu 37. brigády námořní pěchoty Oleksandr. „Myslím, že to jde dobře,“ tvrdí voják.

Nové brigády se skládají z rekrutů, kteří čerstvě prošli základním výcvikem poté, co byli letos povoláni nebo dobrovolně vstoupili do armády. Jejich velitelé jsou většinou zkušení bojovníci. Novináři The New York Times, kteří s mariňáky trávili týdny, hovoří o pocitu naléhavosti. Vojáci ale zároveň varují, že boj bude dlouhý a tvrdý. „Spousta lidí si myslela, že to bude velmi rychlé a na podzim budeme na Krymu. Ale každý metr je velmi obtížný. Není to sprint, je to maraton,“ zdůraznil velitel Oleksandr.