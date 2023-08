Ukrajinci poničili další „bránu na Krym“. Útoky na mosty mají Rusy zpomalit a odříznout od posil

Regionální činitelé dosazení Rusy v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti o víkendu informovali o novém raketovém útoku Kyjeva na Čonharský silniční most, jenž spojuje Chersonskou oblast s anektovaným poloostrovem Krym. Škody se mají týkat hlavně vozovky silničního mostu. Ukrajinská armáda v neděli nejnovější úder potvrdila. Podle médií na Čonharský most zaútočila už v červnu, kdy útok rovněž poškodil silnici.

Ukrajinci podle ruských činitelů most poškodili konkrétně střelami Storm Shadow, což ovšem Kyjev nekomentoval. Tyto britsko-francouzské podzvukové střely s plochou dráhou letu jsou určeny k ničení bodových, silně bráněných cílů.

Terčem i železniční spojení s Krymem

Ukrajinská armáda už dříve potvrdila, že koncem července zasáhla Čonharský železniční most spojující Džankoj na Krymu a Heničesk v Chersonské oblasti, napsal server Kyiv Independent. I v tomto případě mělo jít o střely Storm Shadow. Předsunutá základna a infrastruktura byly tehdy mírně poškozeny úlomky raket, sdělily okupační síly.

Džankoj funguje jako železniční uzel na severu Krymu a leží asi 75 kilometrů jižně od Heničesku. Invazní síly se tohoto jihoukrajinského přístavního města u Azovského moře zmocnily krátce po zahájení plnohodnotného vpádu na Ukrajinu v únoru loňského roku.



Šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo v neděli na Telegramu uvedl, že ukrajinská armáda tento víkend ostřelovala rovněž nedaleký Heničeský most spojující město Heničesk s Arabatskou kosou. Ta odděluje prosolený systém mělkých lagun zvaný Syvaš od zbytku Azovského moře. Táhne se od jihu od severovýchodního pobřeží Krymu na sever k Heničesku.

„Zraněn je jeden civilista, který v době příletu projížděl po mostě,“ napsal k útoku na Telegramu Saldo. Poškozen by údajně plynovod vedoucí vedle mostu do Heničesku a obyvatelé města tak zůstali bez dodávek plynu.

The AFU's Strategic Communications Directorate officially confirmed the strikes on bridges in Crimea. https://t.co/vCVn6DduAU pic.twitter.com/qGFTy6Cuy0 — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

Fotografie a videa z místa útoku, které se objevily na sociálních sítích, ukazují velký oblak kouře stoupající do vzduchu. Na jednom videu je vidět rozsáhlý požár. Ze snímku zveřejněném ruskou agenturou TASS je vidět oheň hned vedle značně poškozené části mostu – zřejmě právě kvůli prasknutí a zapálení plynovodu. Podle informací serveru The New Voice of Ukraine bylo dočasně uzavřeno jedno kontrolní stanoviště nacházející se poblíž mostu.

Pomalejší zásobování

Čonharský silniční most, známý jako „brána na Krym“, je jedním z několika mostů spojujících Krym s pevninou. Silnice, jejíž je most součástí, vede z Krymu přes Chersonskou oblast dál do Melitopolu v Záporožské oblasti.

Ruské síly nyní používají Čonharský most jako zásobovací trasu pro přepravu munice a paliva pro své jednotky na jihovýchodní frontové linii, kde probíhá protiofenziva zahájená v červnu ukrajinskými silami.