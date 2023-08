U přístavu Novorossijsk byly slyšet exploze a střelba, Moskva mluví o útoku námořních dronů

V přístavu byla v pátek brzy ráno podle médií i místních obyvatel slyšet střelba a nejméně jedna exploze. O tom, že šlo o útok ukrajinských dálkově ovládaných plavidel, hovořily už před vyjádřením Moskvy některé zdroje. Podle místních úřadů si nevyžádal žádné oběti ani škody.

V jednom největších přístavů v Černém moři byla přerušena lodní doprava. Útok si vyžádal dočasné zastavení veškeré lodní dopravy v novorossijském přístavu, uvedl provozovatel tamního ropného terminálu Caspian Pipeline Consortium (CPC).

„S největší pravděpodobností to byly vodní drony, tedy přebudované motorové čluny, které vezou výbušniny,“ uvedl ve vysílání ČT24 komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. „Tam to patrně byla záležitost ukrajinská, protože je to černomořská oblast, do Novorossijska je to z Ukrajiny blízko. Je velmi pravděpodobné, že za tím Ukrajinci budou,“ řekl.

Kyjev útok nekomentoval

Pokud by se potvrdilo, že za incidentem stojí Kyjev, jednalo by se o první ukrajinský útok na jeden z hlavních ruských obchodních přístavů, podotýká agentura Reuters. Ukrajina, která se od loňského února brání ruské agresi, běžně útoky na ruské území nekomentuje.

„Jakkoliv se původně k takovýmto útokům ukrajinská strana nehlásila, tak teď se k odpovědnosti hlásívá ukrajinská tajná služba, která by mohla být i za těmi nejnovějšími útoky z dnešní noci,“ řekl Dvořák v pátek ráno.