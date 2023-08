Změní se rozložení sil ve vzduchu? Dodávky F-16 především upevní spojenectví Ukrajiny a Západu

„Piloti ruských stíhaček vidí skrze radar dvakrát až třikrát dále než naše stíhačka,“ řekl listu Wall Street Journal mluvčí ukrajinského velení vzdušných sil Jurij Inhat. „Naši piloti jsou v tomto ohledu prostě slepí, nevidí nic,“ doplnil.

Ukrajinská letadla jsou také mnohem obtížněji manévrovatelná a pomalejší než ruská. „Ve vzdušném boji platí nepsané pravidlo, že kdo vystřelí první, pravděpodobně vyhraje,“ konstatoval Michael Clarke, profesor válečných studií na King's College v Londýně. „Když ukrajinské letadlo narazí na ruské ve vzdušném boji jeden na jednoho, prohraje.“

Stíhačky F-16 by ale mohly poskytnout Ukrajincům to, co vojenští stratégové označují jako „vzdušnou převahu“. To by znamenalo, že by měli šanci zabránit ruským letadlům a vrtulníkům útočit na ukrajinské jednotky na zemi. „Ve chvíli, kdy ukrajinská armáda musí na frontě zpomalit, aby se dostala přes minová pole a další překážky, je ze vzduchu velmi zranitelná,“ upozornil Clarke.

Průběh války zřejmě F-16 výrazně nezmění

Odborníci nicméně tvrdí, že F-16 pravděpodobně dramaticky nezmění průběh válečného konfliktu. Přesto dodávají, že tento fakt prohloubí vztah Ukrajiny jak s USA, tak se Západem obecně na další desetiletí.

„Na strategické úrovni to Ukrajinu spojí se Západem na dvacet až třicet let. Závazek Spojených států vůči zemi, která získá naše zbraňové systémy, je zároveň spojen se vzděláváním, výcvikem a modernizací těchto systémů,“ mínil brigádní generál amerického letectva ve výslužbě John Teichert.

Varování z Ruska

Rozhodnutí Dánska a Nizozemska darovat Ukrajině stíhačky F-16 pochopitelně nezůstalo bez odezvy Ruska. Podle ruského velvyslance v Kodani Vladimira Barbina může tento krok válečný konflikt vystupňovat.