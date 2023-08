Ukrajina dostane nizozemské a dánské F-16, slíbil Rutte Zelenskému v Eindhovenu

Oznámení přišlo jen několik minut poté, co si Rutte se Zelenským prohlédli dvojici šedivých strojů F-16 v hangáru na základně v Eindhovenu. Zelenského cesta do Nizozemska je po Švédsku druhou předem neohlášenou návštěvou západoevropské země za tento víkend.

Nizozemsko má v současné době z celkového počtu 42 stíhaček F-16 čtyřiadvacet operačních strojů, které budou vyřazeny do poloviny roku 2024. Dalších osmnáct letadel bylo nabídnuto k prodeji.

„S Markem Ruttem jsme dosáhli dohody o počtu letounů F-16, které budou převedeny na Ukrajinu, jakmile naši piloti a inženýři dokončí výcvik,“ napsal prezident Zelenskyj na sociální síti X. „Dvaačtyřicet stíhaček. A to je teprve začátek,“ dodal.

Výcvik pilotů a techniků již začal

Výcvik ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16 již začal, uvedl v sobotu ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Podle něj může trvat až několik měsíců. Místo, kde se instruktáž odehrává, však neupřesnil.

Podle ministra se na ní bude podílet koalice jedenácti zemí. Součástí programu bude také školení ukrajinských inženýrů a techniků. Piloti i personál absolvují mimo jiné kurs angličtiny, neboť dosavadní úroveň jejich znalostí není mnohdy dostačující. Letadla F-16 vyrábí americká zbrojovka Lockheed Martin.

Americký prezident Joe Biden v květnu schválil výcvikové programy pro ukrajinské piloty na F-16. Kromě školení v Dánsku by mělo vzniknout školicí středisko v Rumunsku. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat ovšem tento týden uvedl, že není šance, že by Ukrajina mohla stíhačky F-16 zařadit do výzbroje ještě letos.

Ukrajinské letectvo je co do počtu strojů výrazně menší než ruské. Přesto si Moskva nebyla schopna vytvořit na ukrajinském bojišti trvalou leteckou převahu. Dodávka stíhaček F-16 by mohla výrazně přispět ke zlepšení ochrany ukrajinského vzdušného prostoru a také podpořit snahy ukrajinské armády o zatlačení ruských okupačních sil za hranice země.